Aldinger Kita verwandelt sich in Wichtelwerkstatt

Große und kleine fleißige Helfer haben in den vergangenen Wochen den Winterzauber in der katholischen Kindertagesstätte Arche Aldingen vorbereitet. Wie in einer großen Wichtelwerkstatt wurde gesägt, geschliffen, gebohrt, genäht, gemalt, gebacken und liebevoll dekoriert. Die Erzieherinnen der Arche haben einen Großteil der Werke schon im Vorfeld hergestellt. Gemeinsam mit den Eltern wurden Adventskränze, Türschmuck und Gestecke hergestellt. Auch die Allerkleinsten waren fleißig dabei. Auf die Gäste warten nun bunt verzierte Lebkuchen und Gebäck auf alle Gäste. Der Winterzauber der Kita ist am heutigen Donnerstag, 14 Uhr bis 19 Uhr, in Aldingen, Im Grund 6, geöffnet. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Erlös ist für die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Arche.