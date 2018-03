Aldinger Bücherei zieht in die Hauptstraße

Die neue Aldinger Gemeindebücherei wird nun doch im ehemaligen Gebäude „Jehle“ in der Hauptstraße 4 realisiert. Dies hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Planungen wurden von Jens Hafner vom Bauamt vorgestellt.

Nachdem sich zunächst umfangreiche und sehr kostenintensivere Baumaßnahmen aufgrund von Brandschutzbestimmungen und anderen baurechtlichen Vorgaben abgezeichnet hatten, war die Realisierung in Frage gestellt worden. In einer reduzierten und detaillierten Planung konnte nun in vielen Bereichen eine sehr gute Lösung aufgezeigt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Planungen sehen vor, die Bücherei großzügig auf zwei Geschossen zu errichten.

Die Umbauarbeiten beinhalten schwerpunktmäßig neue Sanitäranlagen, einen neuen Aufzug sowie einen barrierefreien Eingangsbereich.

Seitens des Gemeinderates wurde sehr begrüßt, dass zahlreiche Sanierungsarbeiten durch den Gemeindebauhof übernommen werden können. Dies trage wesentlich dazu bei, dass die Kosten auf einem realisierbaren Niveau bleiben.

Die reinen Umbaukosten inklusive einer neuen Aufzugsanlage und eines barrierefreien Zugangs werden auf etwa 248 000 Euro geschätzt, so die Gemeinde. Hinzu kommen die Leistungen des Gemeindebauhofs sowie die notwendigen Ergänzungen bei der Büchereiausstattung (Regale und Thekenbereich). Für Letzteres sollen 75 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Umzug soll noch in diesem Jahr realisiert werden

„Damit kann auf über 450 Quadratmetern eine moderne und großzügige Bücherei in sehr zentraler Lage entstehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die gesamte Maßnahme soll noch in 2018 realisiert werden. Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde bereits begonnen.

Die Bücherei-Leiterin, Margarete Barth-Specht, war in der Sitzung ebenfalls anwesend und sehr erfreut über die Planungen – sie darf sich nun gemeinsam mit vielen kleinen und großen Büchereinutzern auf die neuen Räumlichkeiten freuen.