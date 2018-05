Aixheimern schmeckt das Bier

Das Waldfest des Schützenvereins Aixheim in der Anlage „Im Dobel“ hat viele Besucher angelockt. Das Angebot des Laserschießens und des Jedermann-Schießens mit Vorderlader und Kleinkaliber-Gewehr auf die Ehrenscheibe wurde rege angenommen. Zünftige Musik bot der Musikverein Aixheim unter der Leitung von Jerzy Cielecki. Die Aussicht, unter dem Dach der Schießanlage einen Sitzplatz im Trockenen zu bekommen, mochte einige Besucher angelockt haben. Das Waldfest hat lange Tradition, ebenso die gegrillten Hähnchen und das Kuchenbuffet. „Die Leute kommen immer mit guter Stimmung her, und deshalb ist das immer ein tolles Fest“, so der Vorsitzende des Schützenvereins, Helmut Bosch.