91 Schüler haben Abschluss in der Tasche

Bei der Schulentlassfeier am Aldinger Schulzentrum sind am Mittwochabend die Neunt- und Zehntklässler verabschiedet worden. 91 Schüler haben ihren Abschluss in der Tasche, 50 den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 41 die Mittlere Reife. Schulbeste wurde mit der Traumnote 1,1 Michal Büchle.

Für ihr soziales Engagement verlieh Bürgermeister Ralf Fahrländer den Sozialpreis der Gemeinde an gleich drei Schüler: Jessica Beyer, Fabian Rehband und Yasmin Ibrahim. Jessica Beyer wurde geehrt für ihren „ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ihren Einsatz für Schüler“. Fabian Rehband setzte sich auch für jüngere Schüler ein und war als Streitschlichter im Einsatz. Yasmin Ibrahim war Klassensprecherin und aktiv in der SMV. Sie ist in der Flüchtlings- und der Nachbarschaftshilfe engagiert. Sie bekamen Gutscheine.

Schulleiter Albert Grimm wünschte seinen Schülern viel Glück und Durchhaltevermögen, und dass sie alle gesetzten Ziele erreichten. Er bedankte sich bei den Eltern, die die Arbeit ihrer Sprösslinge unterstützt haben, vielleicht manchmal gegen die Widerstände der Kinder. „Sie haben viele Nerven und Durchhaltevermögen gezeigt, damit es zu diesen erfolgreichen Abschlüssen kommen konnte.“ Dankesworte richtete Grimm an Elternvertreter, den Bürgermeister, den Betrieben als Bildungspartnern und das Lehrerkollegium.

Ein besonderer Dank und ein Gutschein gingen an den Elternbeiratsvorsitzenden Peter Reinert, der seit 2010 Gesamtelternbeiratsvorsitzender war und die Lehrer stets unterstützte. Im Namen aller Eltern wolle er sich bei allen bedanken, „die es gut gemeint haben mit unseren Kindern“, so Reinert. Er überreichte die Preise des Elternbeirats, Gutscheine für besonderes soziales Engagement, an Aaron Kipker, Neslihan Keskin, Veronika Süss, Hatun Yilmaz, Michal Büchle, Jaqueline Cardoso Lobo, Dorothee Kisser, Kimberly Pander und Julian Hausauer.

„Endlich ist er da, der letzte Schultag“, so Kirchenvertreter Peter Berner. Die Schüler seien nun frei, eigene Entscheidungen zu treffen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Den Sonderpreis der Firma Hengstler verlieh Hermann Höckl für besonders gute Leistungen an Niclas Zwerenz und Michelle Knöpfle. Den Technik-Preis vergab Annika Villing von der Firma Hommel + Keller an Mario Hauser, der das beste Ergebnis erreichte mit 1,2.

Obwohl kein Musikstück im Programm war, war in dem viereinhalbstündigen Abendprogramm stets für gute Unterhaltung gesorgt. Die Schulabgänger hatten sich eine Menge einfallen lassen, um sich bei der ganzen Schule unvergesslich zu machen. Es gab viele Geschenke und Komplimente für die Lehrer, allen voran die Klassenlehrer Gerhard Hausch (Klasse 9a), Marina Schnitzlein (9b), Doris Gruhler (10a) und Alexander Baumann (10b). Und die revanchierten sich am Rednerpult mit guten Wünschen für die Zukunft.

Höhepunkt war natürlich die Verleihung der Preise und Belobigungen sowie die Zeugnisübergabe. Den Hauptschulabschluss haben: Klasse 9a: Türker Akinci, Daniel Blochin, Salih Demir, Robert Dering, Steven Friesen, Danil Gopp, Erik Jaschinski (Belobigung), Magnus Kipker, Kevin Maier, Patrick Oldenburg, Manuel Reck, Niclas Zwerenz (Belobigung), Sümeyra Aslantas, Bianca Flaiz, Aaron Kipker, Jamile Ibrahim, Esra Kayacan, Raffaela Kirjakovic, Jennifer Kreis, Violanta Ruppel, Marina Stalianou, Sinem Ünlü und Sara Weinmann.

Klasse 9b: Tayfun Cira (Belobigung), Sandro de Giosa, Robert Gottfried (Belobigung), Mario Hauser (Belobigung), Daniel Holzwart (Belobigung), Justin Loss, Sascha Niedermann (Schulpreis), Leon Stephan (Belobigung), Fabian Süss, Bilal Tortulu (Belobigung), Manuel Volkmann, Jessica Weißhaar, Ceyda Demir, Jennifer Erdlei, Nicole Holzmann, Yasmin Ibrahim, Jamina Jauch (Belobigung), Neslihan Keskin, Michelle Knöpfle (Schulpreis), Viktoria Panfilov (Belobigung), Laura Ruppel, Veronika Süss, Hamide Yilmaz, Hatun Yilmaz und Isabell Zeka.

Die Mittlere Reife haben: Klasse 10a: Domenico Borzi, Maximilian Frey, Fabian Heizereder (Belobigung), Vladislav Kremser, Nils Lenhard, Mathias Schmidt, Jonas Schneider, Nikos Vassiliadis, Jessica Beyer (Belobigung), Michal Büchle (Schulpreis), Jaqueline Cardoso Lobo (Schulpreis), Katharina Cesnak, Fatma Coban, Tabea Eckmann, Dorothee Kisser (Schulpreis), Kathrin Lepp, Daniela Lucaciu, Kimberly Pander, Vanja Rautenberg und Jessica Simon (Belobigung).

Klasse 10b: Christian Bender (Belobigung), Christian Darscht, David Djurdjevic (Schulpreis), Pascal Franjic, Julian Hausauer (Schulpreis), Aaron Hirner (Belobigung), André Hirner, Lukas Huth, Dennis Littau, Timo Maininger (Belobigung), Alexander Manz (Schulpreis), Fabian Rehband (Belobigung), Nico Riedel, Kevin Schneider, Maik Stadel (Belobigung), Jan Strohm (Schulpreis), Robin Weber (Belobigung), Evrim Coban (Belobigung), Maria Gründig, Lena Reinert und Chriara Stegmiller (Schulpreis).