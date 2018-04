20 Aldinger Jugendliche sagen „Ja“ zu einem Leben mit Gott

Am Sonntag haben in Aldingen 20 Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert. Im Gottesdienst mit der Band und dem Posaunenchor ging es um die Frage „Wer bin ich?“. Um das zu demonstrieren, zündete Pfarrer Ulrich Dewitz in einer Anordnung, ähnlich dem Chemieunterricht, ein Gummibärchen an.

Mit heller Flamme, viel Rauch und lautem Zischen verbrannte das süße Bärchen. Die Konfirmanden und deren Gäste staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie viel Energie in solch einem kleinen Gummibär steckt. So wissen die Konfirmanden oft selbst nicht, was alles in ihnen steckt. – Das war es, was Ulrich Dewitz verdeutlichen wollte.

„Gott sieht uns als wertvoll an. So wertvoll, dass er alles unternimmt, um unsere Leben zu begleiten und zu bestimmen“, so lautete seine Botschaft. Eine Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ hatte er auch nicht, aber er schloss seine Predigt mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer. „Wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott“. Nachdem die Konfirmanden ihr „Ja“ zu einem Leben mit Gott gesagt hatten, bekamen sie von Diakonin Karin Pohl und Pfarrer Ulrich Dewitz Gottes Segen zugesprochen. Sehr emotional wurde die Feier, als sich die soeben Konfirmierten mit einer Rose bei ihren Müttern bedankten.