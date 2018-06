In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Aixheim hat die CDU-Fraktion den vorgelegten Haushaltsplan 2014 akzeptiert, jedoch „mit Anmerkungen“, wie Alfred Efinger betonte. Ihm fehlen mehrere Maßnahmen im Plan. Mit wachem Auge, dennoch ohne Einschränkung, stimmte die Fraktion der Freien Wähler dem 236-Seitenwerk zu. Ortsvorsteher Albert Gruler gab sich zuversichtlich, dass alle im Etat 2014 eingestellten Maßnahmen für Aixheim auch umgesetzt werden könnten.

Bevor Ortsvorsteher Albert Gruler das Augenmerk auf die wesentlichen Dinge richtete, gab er zu bedenken, dass kleinere Maßnahmen, Reparaturen und Unterhaltsarbeiten sowie Ausbesserungen und Ähnliches nicht eigens festgehalten seien. Sie „werden wie üblich durchgeführt oder nach Bedarf“. Dazu zählten auch etwaige Vereinszuschüsse, die mit insgesamt 12 000 Euro eingestellt seien.

Verschönerung der Dorfmitte

Bei kirchlichen Kindergartenträgern ersetze die Gemeinde runde 90 Prozent des Abmangels und auch die Förderung von Musikschülern sei beträchtlich. Bedacht werde die Feuerwehr mit 3600 Euro für Dienst- und Schutzkleidung, und dem Kindergarten St. Josef stünden 4500 Euro für die Anschaffung von Abgrenz-Elementen für den Garten zur Verfügung. In der Grundschule werde für die Fußbodensanierung ein Betrag von rund 25 000 Euro bereitgestellt. Runde 100 000 Euro stünden für den Feinbelag der Straße – Bauabschnitt Hirsch – zur Verfügung. Fortgesetzt werde der Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Für die vorgesehene Friedhofsanierung seien 15 000 Euro eingeplant. Mit ein großer Investitionsbrocken ist die vorgesehene Verschönerung der Dorfmitte. 332 000 Euro stehen als erste Rate im Haushalt. Desweiteren sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils weitere 500 000 Euro eingestellt. Im nächsten Jahr sind Investitionen in der Vorausschau nicht vorgesehen.

Auch für die Fachplanung der künftigen Mehrzweckhalle wurden 100000 Euro berücksichtigt. Auf den 12.Februar sollen Ortschaftsrat und Vereine von der Verwaltung an einen Tisch gerufen werden. Es geht um die Beratung der nächsten Schritte einschließlich Planung. Außerdem will die Verwaltung den Versuch starten, das Hallenprojekt in der Sanierungsmaßnahme Ortsmitte Aixheim unterzubringen.

50 000 Euro sind für einen Bebauungsplan Forschner/Kuhn-Areal vorgesehen, und für private Sanierungsmaßnahmen (Alt- und Neuverträge) sowie die Sanierungsbetreuung weist der Etat insgesamt 82 000 Euro aus.

Beide Rathausfraktionen nahmen Stellung. Eingehend auf die Gesamtzahlen des Budgets sprach Alfred Efinger von der CDU-Fraktion von einer „Aufgabe und Arbeitsgrundlage für die Verwaltung und die politischen Gremien“. Er listete nacheinander die vom Ortschaftsrat gemeinsam angemeldeten Maßnahmen in Aixheim im Einzelnen auf und nannte die Schwerpunkte: Kuhn/Forschner-Areal zur Schaffung von Bauplätzen, Planung Turn- und Festhalle sowie die Entwicklung der Ortsmittengestaltung. Mittel für WC-Sanierung fehlen

Ein weiteres Anliegen seien Planung und Umgestaltung der Leichenhalle. Dabei hoffe die CDU, dass die eingesetzten Mittel ausreichen. Die für 2013 zugesagte und dringende WC-Sanierung in der Halle fehle noch heute. Fehlen würden auch Planungsmittel für einen Entlastungskanal Richtung Neufra zum Klärwerk Primtal. Als weitere „Anmerkung“ wies er auf die Reparatur von Feldwegen hin. „Die CDU-Fraktion wird dem Haushaltsplan 2014 und dem Wirtschaftsplan der Wasserversorgung mit Anmerkungen zustimmen.“ Weichen gestellt

Rückblickend, so Winfried Duda für die Fraktion der Freien Wähler, könne für 2013 von einem soliden und guten Jahr für Aixheim gesprochen werden. Auch außerplanmäßige Ausgaben im Bereich Kanalisation hätten größtenteils aufgefangen werden können. „Manche Ansätze des Haushalts 2014 sind sicherlich knapp kalkuliert, aber bei konkretem Mehrbedarf war die Verwaltung immer in der Lage, reagieren zu können“, ist die Fraktion zuversichtlich. „Sehr wichtig“ ist der Fraktion „die Förderung der Aixheimer Vereine sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich“.

Ohne näher auf Zahlen einzugehen, sprach Duda von einer „wichtigen Gemeinschaftsaufgabe“ die sich erneut wieder im Haushalt 2014 finde. So seien mit dem Planungsauftrag für die Dorfsanierung Ortsmitte und der Erstellung eines Bebauungsplans für den Forschner/Kuhn-Platz die Weichen gestellt worden. Auch stünden Finanzmittel für die Planung Mehrzweckhalle und Friedhofshalle bereit. Weiter geführt werde die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die sparsame LED-Technik. Trotz Hinweisen auf Sparsamkeit und umsichtiges wirtschaftliches Handeln sind die Freien Wähler in Aixheim zuversichtlich, dass Handlungsspielräume bewahrt werden können, um die Entwicklung der Gemeinde auch in Zukunft zu forcieren, so Duda. „Die Fraktion der Freien Wähler in Aixheim stimmt dem Haushaltsplan in vorgelegter Form zu.“