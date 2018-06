Ein Wohnhaus an der Aixheimer Hofbrühlstraße ist bereits vom Erdboden verschwunden. In Kürze wird auch von der ehemaligen „Narrentränke“ an der Neufraer Straße nichts mehr zu sehen sein. Der „Schotter-Teufel“ macht derzeit dem ehemaligen Fabrikbau der Anton Forschner KG den Garaus.

Sämtliche Gebäude werden abgerissen und das anfallende Material entweder recycelt oder entsorgt. Die Firmen Schotter-Teufel aus Strassberg bei Balingen und Steinel-Recycling aus Ammerbuch arbeiten auf dem großen Areal Hand in Hand. Am vorderen Teil des Gebäudekomplexes wurde der Dachboden nach und nach abgetragen: erst die Dachziegel, dann die Lattung und schließlich die Balken fielen dem Abriss zum Opfer. Momentan ist das Wellplattendach auf dem mehrstöckigen Hauptgebäude an der Reihe.

Ausgerüstet mit Atemschutzmasken müssen die Bauarbeiter das Entfernen der Asbestplatten vorbereiten. Äußerste Vorsicht ist dabei geboten. Sind diese Arbeiten beendet, „kommen die Schneemänner“ – das sind Fachleute mit weißen Schutzanzügen. So bekleidet müssen die Fachleute Asbestplatten in Kunststofffolien verpacken. Betonsteine, Ziegel und Holz – alles recycelt die Firma und führt es größtenteils einer Wiederverwertung zu. Ob es verseuchte Böden gibt – und eventuell Erdmaterial ausgehoben werden muss – wird sich noch herausstellen, gab ein Fachmann zu verstehen.

Was sich auf dem großen freien Platz im Straßen-Viereck Neufraer Straße, Hofbühlstraße, Danziger Straße ansiedeln wird, ist noch nicht entschieden. (wpm)