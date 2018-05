Die Handballer des TV Aixheim stehen mit einem Bein in der Landesliga. Die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Faitsch gewann am Samstag das Hinspiel der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde in Aldingen gegen den HC Lustenau deutlich mit 37:21 (21:10)-Toren. Das Rückspiel findet am Mittwoch um 20 Uhr in Lustenau statt.

In der Anfangsphase verlief die Partie ausgeglichen. Zunächst konnte sich keine Mannschaft absetzen. „Man braucht enige Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen. Das ist uns dann nach etwa zehn Minuten gelungen“, sagt TVA-Coach Andreas Faitsch zum etwas zähen Beginn. In der elften Minute gingen die Lustenauer mit 6:5 in Führung.

Doch in den anschließenden zehn Minuten legten die Aixheimer mit acht Toren in Folge zur zwischenzeitlichen 13:6-Führung den Grundstein zum klaren Sieg. Bis zur Pause wurde das Ergebnis auf 21:10 ausgebaut. Der Gegner wurde phasenweise überrannt. Faitsch: „Ich habe gesagt, wir müssen uns im Angriff steigern. Das ist uns gelungen. Wir sind gut in unser Tempospiel reingekommen, hatten bei einigen Aluminumtreffern sogar noch etwas Pech. In der Abwehr sind wir wieder gut gestanden. Nur 21 Gegentore, das kann sich sehen lassen.“

Auch nach dem Wechsel ließen die Platzherren nicht nach. Michael Mey erzielte bereits in der 46. Minute den 30. Aixheimer Treffer. Und nach dem 32:20-Zwischenstand zogen die Aixheimer in den letzten Minuten noch auf 37:21 davon.

Zwei Gäste-Spieler disqualifiziert

Bei den Lustenauern ließen während des Spiels die Kräfte spürbar nach. Die Vorarlberger hatten zwar 14 Spieler dabei, hatten jedoch weitgehend immer dieselben Akteure auf dem Feld. Außerdem monierten sie viele Schiedsrichter-Entscheidungen und kassierten insgesamt sieben Zeitstrafen und zwei Spieler wurden disqualifiziert.

TV Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingseisen (1 Tor), Andreas Faitsch (6/3), Philipp Gruler (3), Pascal Efinger (5), Axel Baumann, Michael Klaritsch (8), Markus Gruler, Heiko Honer (1), Florian Efinger (1), Marius Mauch (1), Dominik Mey, Fabian Gruler (6), Michael Mey (5). - Schiedsrichter: Dominik Salles, Lars Salles (Beilstein). - Zuschauer: 300.