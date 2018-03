Verfahren für Südumfahrung verschiebt sich

Die Vertreter der Interessengemeinschaft „Für die Südumfahrung 1G1 Lautlingen“ haben sich beim Regierungspräsidium (RP) in Tübingen vorgestellt und über den aktuellen Stand der geplanten Südumfahrung Lautlingen informiert. Die Interessengemeinschaft setzt sich aus Befürwortern der sogenannten „Amtstrasse“, gleichbedeutend mit „1G1“, zusammen und fordert – im Gegensatz zur Bürgerinitiative der Tunnelbefürworter – die schnellstmögliche Umsetzung der oberirdischen Trasse.

„Der zuständige Baudirektor, M. Kittelberger, hat uns mitgeteilt, dass derzeit die notwendigen Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren erarbeitet werden. Das RP arbeitet mit Hochdruck daran und hofft, dass bis Ende des Jahres der Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens gestellt werden kann“, sagt der Sprecher der Interessengemeinschaft, Thomas Schmid, in einer Pressemitteilung über das Treffen.

Verfahrensbeginn bereits zum zweiten Mal verschoben

Der Beginn des Verfahrens war bereits von Frühjahr 2017 auf Frühjahr 2018 gelegt worden. Auf Nachfrage, weshalb sich der Beginn des Planfeststellungsverfahrens nun erneut auf Ende dieses Jahres verzögert, sagte das RP den Teilnehmern, dass die Aktualisierung der entsprechenden Daten sehr umfangreich sei. So müssten die bereits im Jahr 2014 beim Verkehrsministerium eingereichten Unterlagen an die aktuellen rechtlichen und fachlichen Vorschriften angepasst werden. Darüber hinaus bedürfe es noch verschiedener Gutachten, beispielsweise zu den Verkehrsprognosen und der Geologie. Die entsprechenden Aufträge seien bereits vergeben und die externen Fachleute arbeiteten aktuell an den Expertisen.

Projekt verzögert sich möglicherweise um Jahre

Sobald alle Unterlagen fertiggestellt seien, könne der Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens gestellt werden, sagte Kittelberger. Erst in diesem Verfahrensschritt finde ein Abwägungsprozess der Antragstrasse zu anderen Vorschlägen eingereichter möglicher Varianten statt. Sollten die Alternativen in der Abwägung deutlich besser abschneiden, wäre zu entscheiden, das Verfahren mit einer anderen Variante neu zu beginnen.

Je nach Entscheidung der Planfeststellungsbehörde würde dies bedeuten, dass mögliche Alternativpläne geprüft und diese mit weiteren Gutachten ergänzt werden müssten. Dieser Verfahrensschritt würde – da waren sich die Gesprächspartner einig – eine Verzögerung der Planung und Realisierung der Ortsumfahrung Lautlingen „um viele Jahre nach sich ziehen.“