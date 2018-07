TSV Bad Saulgau gewinnt auch in Albstadt

Kaum 100 Zuschauer wollten die Begegnung sehen. Bemerkenswert war, dass mehr als die Hälfte der Fans aus Bad Saulgau kam. Bei dieser Kulisse war es für Spieler und Zuschauer kaum möglich, Begeisterung aufkommen zu lassen. Entsprechend niveauarm war auch das Spiel. Und auch einen Ex-TSVler bekamen die Fans nicht zu sehen. Daniel Matt musste wegen Krankheit passen.

Erst in der neunten Spielminute gelang Janos Csele der erste Treffer für die Gäste – weniger schlimm für den TSV, da die Hausherren bis dato auch nur einmal getroffen hatten. Unzählige individuelle Fehler prägten bis dato das Spielgeschehen. Der TSV stellte sich jedoch mit zunehmender Dauer immer besser auf die offensive Abwehr der Hausherren ein und erzielte innerhalb weniger Minuten durch Janos Csele, zweimal Frederik Söder und Sebastian Luib vier Treffer in Folge. So stand es nach 15 Minuten völlig verdient 6:3 für den TSV. Nur Steffen Link und der 17(!)-fache Torschütze und Spielmacher Benjamin Mayer wurden den Bad Saulgauern gefährlich. Doch der TSV ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, baute seinen Vorsprung durch Patrick Engler und den nun in Fahrt kommenden Rückraumschützen Gabriel Stanciu auf sechs Treffer zum Halbzeitstand von 16:10 für den TSV aus. Im zweiten Abschnitt ging die einseitige Partie zunächst so weiter. Ohne große Gegenwehr zog der TSV durch wiederum Janos Csele und Patrick Engler auf 19:11 davon. Dann gab es eine kleine Schrecksekunde für Bad Saulgau, als Christian Zimmerer seinem Gegenspieler am Kreis von hinten in den Arm griff und dafür die Rote Karte sah. Doch der TSV erholte sich schnell wieder und hielt, auch dank eines sehr gut parierenden Torhüters Alexander Gebele, bis zur 38. Minute den Acht-Tore-Vorsprung.

Der Angriff der Gastgeber entwickelte sich in Hälfte zwei fast zur reinen Ein-Mann-Show. Benjamin Mayer war es, der die Abwehr des TSV immer wieder in Verlegenheit brachte und einen Treffer nach dem anderen markierte. Im Gefühl des sicheren Sieges agierte der TSV in der Folge viel zu statisch, die Bewegung ohne Ball war ungenügend, die Ideen im Angriff gingen aus. Zu allem Überfluss griff auch noch Daniel Heck seinem an ihm vorbeiziehendem Gegenspieler von hinten an den Körper und sah dafür wie sein Kollege Zimmerer die Rote Karte. Auf der anderen Seite wurde ein ähnliches Foul an TSV-Spieler Patrick Engler von den Unparteiischen nicht geahndet. Doch Janos Csele, Frederik Söder und Gabriel Stanciu besannen sich dann wieder ihrer Stärken und trafen zur Freude der mitgereisten TSV-Fans wieder, so dass die Gastgeber nicht näher als drei Treffer an den TSV herankamen. Am Ende war der 33:29-Sieg zwar hochverdient, doch alles andere als „ruhmreich“. Mit diesem Erfolg festigten die Bad Saulgauer ihren fünften Tabellenplatz und können ohne Druck dem Spitzenspiel gegen Wangen entgegensehen.

„Ab der zehnten bis etwa zur vierzigsten Minute haben wir ganz gut gestanden und auch im Angriff lief‘s einigermaßen. Doch dann hat man gesehen, dass vor allem Janos Csele auf halbrechts eine Entlastung bräuchte. Die haben wir eben nicht“, stellte Coach Karl-Heinz Herth fest. „Die Bewegung fehlte und die Schiedsrichter haben uns teilweise die Chancen abgepfiffen und ahndeten das manchmal sehr harte Vorgehen der HSG nicht. Das hat uns schon aus dem Konzept gebracht“, klagte der Trainer. Nächster Gegner ist Spitzenreiter MTG Wangen. Spielbeginn in der Kronriedhalle am kommenden Samstag, 18 Uhr.