Staatsanwalt fordert Haftstrafen ohne Bewährung

Sieben Jugendliche aus Albstadt, Straßberg und Tieringen müssen sich vor der großen Jugendkammer verantworten. Schwere Körperverletzung, Raub und Hehlerei stehen unter anderem in der Anklageschrift. Vier der Jugendlichen, die wegen versuchten Totschlags angeklagt sind, sollen Haftstrafen von mindestens zwei Jahren und elf Monaten bekommen. Der Staatsanwalt hielt gestern sein Plädoyer.

Von diesem Tatvorwurf wich Staatsanwalt Markus Engel auch nach Schließung der Beweisaufnahme nicht ab. In der vergangenen Neujahrsnacht sollen sie einen 22-Jährigen grundlos attackiert und geschlagen haben. Von mehreren und gezielten Tritten gegen den Kopf war die Rede. Dass hier auf versuchten Totschlag plädiert werden muss und nicht etwa auf gefährliche Körperverletzung, sieht Staatsanwalt Engel in Folgendem begründet:

Die Angeklagten traten nicht einzeln, sondern gemeinsam ein. Sie haben bewusst mehrfach gegen den Kopf getreten. Diese Gezieltheit zeige sich auch in ihrem Verhalten bei den anderen Straftaten. Sie haben mit den Schuhsohlen bewusst aufs Gesicht getreten. Das Opfer habe vor Schmerzen geschrien, doch die Angeklagten ließen nicht ab, hätten laut Zeugenaussage gar gelacht. Außerdem unterstütze eine Textnachricht eines Angeklagten die Annahme des versuchten Totschlags. Darin schreibt er an einen Freund: „Ich habe ihn halb tot geschlagen.“ Den Vorsatz einer Tötung sieht Engel nicht, jedoch den Vorsatz der Unterlassung, indem sie das Opfer regungslos in der kalten Januarnacht liegen ließen.

20-Jähriger erhält die höchste Strafe

Für den 20-Jährigen aus Tieringen, der die Tat angezettelt haben soll, fordert der Staatsanwalt eine Haftstrafe von drei Jahren und elf Monaten. Zwei Jahre und elf Monate soll der 17-Jährige Tailfinger bekommen, zwei Jahre und elf Monate der 17-Jährige aus Straßberg und drei Jahre und zwei Monate der 20-Jährige aus Pfeffingen, der zudem des schweren Raubes angeklagt ist. Bei allen soll der Haftbefehl aufrecht erhalten bleiben. Keine Strafe soll auf Bewährung ausgesetzt werden. Der Nebenklägeranwalt schloss sich den Forderungen an.

Die restlichen drei Angeklagten sollen unter anderem wegen schwerer gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Bewährungsstrafen zwischen neun Monaten und drei Jahren davonkommen. (oha)