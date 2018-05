Senior beachtet Vorfahrt nicht

An der Kreuzung der Gartenstraße mit der August-Sauter-Straße in Ebingen hat es am Freitag gegen 10 Uhr gekracht. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Citroen auf der August-Sauter-Straße in Richtung Krankenhaus und überquerte ohne anzuhalten die Kreuzung. Er stieß mit einem querenden Peugeot zusammen. Der 76-jährige Peugotfahrer verletzte sich leicht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Die Polizei hat dem Unfallverursacher den Führerschein abgenommen.