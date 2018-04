Einem 50-jährigen Mann aus Albstadt wird vorgeworfen, ein Forum für Kinderpornos im so genannten Darknet betrieben zu haben. Wie Volker Schwarz, Richter sowie stellvertretender Pressesprecher am Landgericht Hechingen bestätigt, sitzt der Mann seit November 2017 in Untersuchungshaft. Am 30. April beginnt die Verhandlung vor der Großen Strafkammer des Landgerichts in Hechingen. Wie Gerichtssprecher Schwarz informiert, legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last, zusammen mit anderen Beteiligten das Forum zur Verbreitung von Kinderpornografie nicht nur betrieben zu haben, sondern in konkret fünf Fällen „kinderpornografische Schriften“ – unter diese juristische Formulierung fallen Texte, Bilder und Filme – verbreitet und an andere weitergegeben zu haben. Auch soll er laut Anklageschrift selbst größere Mengen unterschiedlichster Kinderpornografie besessen haben. Dies habe eine polizeiliche Durchsuchung bei dem Angeklagten, vermutlich in dessen Wohnung, ergeben. Zugang zu dem international genutzten Forum erhielten die Teilnehmer nach bisherigen Ermittlungen durch die Installation eines so genannten TOR-Browsers, welcher für jedermann zugänglich über eine Vielzahl von Internetseiten geladen und installiert werden konnte.

Bei dem Material, mit dem es der angeklagte Albstädter zu tun hatte, handle es sich laut dem Landgericht „um teilweise härteste Kinderpornografie“. Zudem habe der 50-Jährige in dem von ihm und einem 45-jährigen Mann aus Hessen betriebenen Forum Moderatorentätigkeiten ausgeübt. Konkret bedeutet dies wohl, dass er den Besuchern und Kunden des Forums Tipps gab, wie die Regeln im Forum funktionierten und wie sie sich verhalten sollten.

Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift formuliert, seien in den Chats des Darknet-Forums wohl auch konkrete Kindermissbrauchsfälle angedeutet und verabredet worden. Ob diese dann auch tatsächlich stattgefunden haben, kann laut dem Pressesprecher des Landgerichts aktuell noch nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Aufgrund umfangreicher polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen seit Frühjahr 2017 seien im November 2017 und März 2018 zwei Tatverdächtige im Alter von 45 und 50 Jahren festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen in einer Pressemitteilung informiert. Einer der Festgenommenen war der 50-Jährige aus Albstadt. Ein 45-jähriger Hesse fungierte als Betreiber der Seite. Die Plattform hatte weltweit Zehntausende Nutzer. Die Täter sollen das Forum in der Zeit zwischen 2016 und 2018 betrieben haben.

Den Albstädter erwartet laut Aussage des Richters eine Strafe von mindestens sechs Monaten bis maximal zehn Jahren. Beide Angeklagten haben die ihnen zur Last gelegten Taten offenbar eingeräumt. Ermittlungen zu weiteren Beteiligten des Forums und des Chats laufen. Das Forum sowie der Chat sind laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover deaktiviert.