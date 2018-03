Laster beschädigt geparktes Auto

Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag in der Ebinger Weststadt gegen ein parkendes Auto gefahren und hat es erheblich beschädigt. Das berichtet die Polizei. Gegen 15.25 Uhr fuhr der 27-jährige Lasterfahrer durch die Straße „Im Weiherwuhr“. Aus Unachtsamkeit steuerte er immer weiter nach links und prallte letztendlich gegen den am Straßenrand parkenden Nissan. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 10 000 Euro beziffert. Auf etwa 6000 Euro wird der Schaden am Laster geschätzt. Verletzt wurde niemand.