IG Metall verzeichnet Zuwachs bei den Mitgliedern

Die IG Metall Albstadt freut sich über eine positive Mitgliederentwicklung im Jahr 2013. Das wurde bei der Ortsvorstandssitzung deutlich. Mit 14 946 Mitgliedern habe der Mitgliederstand gegenüber 2012 um 217 zugenommen. Besonders erfreut zeigte sich der Erste Bevollmächtigte, Walter Wadehn, dass es der IG Metall gelungen sei, bei den kaufmännischen Angestellten, Ingenieuren und technischen Experten, aber auch im Leiharbeitsbereich und im Dienstleistungsbereich zuzulegen. Mit 10,6 Prozent sei der Zuwachs im Angestelltenbereich am stärksten. Dies spiegle den Strukturwandel in der Metall- und Elektroindustrie, sei aber auch ein Beweis, dass die Angestelltenarbeit in der IG Metall positive Früchte trage. Die Anzahl der Austritte und Streichungen sei weiterhin rückläufig. Auch das habe zum positiven Mitgliederergebnis beigetragen.

Betriebe halten sich nicht an Tarif für Schüler und Studenten

Die IG Metall hat festgestellt, dass auch in den tarifgebundenen Betrieben in der Metall- und Elektroindustrie, Schüler, Studenten und Aushilfskräfte rechtswidrig zu untertariflichen Löhnen eingesetzt werden. Der tarifliche Mindestlohn in der Metall- und Elektroindustrie betrage 13,63 Euro. Viele Betriebe zahlten den Schülern, Studenten und Aushilfen jedoch nur neun Euro. Außerdem versagten die Betriebe den Schülern und Studenten häufig den tariflichen Urlaubsanspruch von 2,5 Urlaubstagen und das zusätzliche tarifliche Urlaubsgeld. Bei Reklamationen hätten es die Arbeitgeber bisher nur einmal auf ein arbeitsgerichtliches Verfahren ankommen lassen. Dabei habe der Schüler beim Arbeitsgerichtsprozess seinen tariflichen Lohn durklagen können.

Bei den dieses Jahr stattfindenden Betriebsratswahlen will die IG Metall die betriebliche Mitbestimmung vorantreiben. Bei einer Befragung zeigte sich, dass für die Beschäftigten die Themen Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, altersgerechtes Arbeiten sowie die Möglichkeit eines flexiblen Übergangs in die Rente für die Beschäftigten sehr wichtig sei. Rund ein Drittel der Befragten habe sich über einen enormen Zeitdruck und eine Überbeanspruchung durch ständig wechselnde Arbeitszeiten, dauernde Erreichbarkeit sowie Wochenendschichten beklagt.

Durch die positive Mitgliederentwicklung, so Michael Föst, Zweiter Bevollmächtigter und Kassierer der IG Metall Albstadt, seien die Beitragseinnahmen der IG Metall Albstadt weiter gestiegen. Finanziell sei die IG Metall deshalb jederzeit handlungsfähig. Beim Einsatz der Finanzmittel stünden die Mitglieder im Fokus. Mit diesen zusätzlichen finanziellen Mitteln stärkt die IG Metall ihre Arbeit vor Ort durch ein gutes Netz von Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten.