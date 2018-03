Erfolgreiche Premiere: Newtown Lions schnappen sich Sieg

Gut gebrüllt, Löwe: Die Newtown Lions haben gleich bei ihrem ersten Wettkampf der Konkurrenz die Zähne gezeigt. Mit zwei Mannschaften war die American Football-Sparte des TSV Neuhausen ob Eck in Albstadt vertreten und sicherte sich den ersten sowie den siebten Platz.

„Ich bin mit den Leistungen unserer Mannschaften zufrieden“, sagte Trainer Dirk Bautz, der bei den Newtown Lions 4/4 mitspielte. Das Junior-Team startete in der Gruppe B mit einem 12:4-Erfolg gegen den späteren Finalisten SVH Wolves. Anschließend mussten die Jugendlichen unter 19 Jahren Niederlagen gegen Hoßkirch Horned Horses (8:10), „Lasst mich Arzt ich bin durch“ (12:22) und „Budapester Bumsorchester“ (12:22) einstecken. „Wir sind teilweise mit 16-Jährigen angetreten. Dafür konnten sie mit den Erwachsenen gut mithalten“, meinte Bautz.

In der Vorrunde ist auf dem Spielfeld wenig Platz

Die Neuhauser Seniors über 19 Jahren spielten als Newtown Lions 2/2 in der Gruppe A. Einzig gegen die Youngsters von Gastgeber Albstadt Alligators gingen die Löwen beim 10:14 als Verlierer vom Feld. Mit Siegen gegen RB Heustuhl (22:6) und Random Chaos (18:0) qualifizierten sich die älteren Spieler für die K.o.-Runde. Nach dem 6:2 gegen Hoßkirch ging es für die Newtown Lions um die erste Trophäe der jungen Vereinsgeschichte. In dem Finale hatten die Neuhausener dann genug Biss und setzten sich gegen die SVH Wolves 2:8 durch. „Wir haben in einem engen, sportlich niveauvollen Spiel die Oberhand behalten“, freute sich Bautz. Auch wenn es ein Hobbyturnier war, wären die meisten Teilnehmer doch in Mannschaften organisiert gewesen, meinte Neuhausens Trainer. „Da waren sicher 70 Prozent Footballspieler dabei.“

Ein Problem für die American Football-Spieler war zunächst der fehlende Platz in der Halle. In der Vorrunde wurden parallel zwei Partien nebeneinander auf einem Feld ausgetragen. „Das war schon knackig, einen Pass anzubringen“, sagte der Lions-Coach. Gespielt wurde bei dem Turnier der Touch-Football – die körperlose Variante des American Footballs. Eine Mannschaft bestand aus fünf Spielern, wobei vier Akteure gleichzeitig auf dem Feld standen. Neben dem Quarterback bot das angreifende Team drei Passempfänger auf. Das Tackeln, um den Gegner zu stoppen, war anders als auf dem Feld, nicht erlaubt. Der Angriff einer Mannschaft galt als beendet, wenn der balltragende Spieler mit der Handfläche berührt wurde. Erst in den Finalspielen wurde die Spielfläche auf die Größe eines Handballfeldes ausgedehnt.

Für die Newtown Lions 2/2 waren Chris Pendelin, Jannik Gröber, Marvin Schop, Tarik Elmas und Mtcinda Sylvester in Albstadt dabei. Zur Mannschaft Newtown Lions 4/4 gehörten Julian Haller, Luca Anastasiu, Dirk Bautz, Philipp Haug und Markus Schiele.