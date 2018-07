Elf-jähriges Mädchen angefahren

Ein 11-jähriges Mädchen ist am Montag, 16. Juli, auf dem Schulweg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr überquerte die 11-Jährige die Straße Langwatte auf dem Fußgängerüberweg vor der Bäckerei, so die Polizei. Als sie den zweiten Teil der Fahrbahn betrat, wurde sie von einem langsam herannahenden Kleinwagen angefahren. Die Fahrerin des schwarzen Wagens hielt sofort an und stieg aus, um nach dem Kind zu sehen. Weil das Mädchen unverletzt schien, fuhr die Frau weiter. In der Schule bekam die 11-Jährige zunehmend Schmerzen. Bei einer Untersuchung durch einen Arzt wurde eine leichte Verletzung am rechten Ellbogen festgestellt. Die Polizei sucht nun nach der Unfallverursacherin. Die Autofahrerin soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, hatte ihr braunes Haar zu einem Zopf gebunden und war etwa 160 Zentimeter groß. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07432/95 50 entgegen.