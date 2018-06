Einbrecher stiehlt Zigaretten und Geld

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein noch unbekannter Täter in einen Getränkehandel im Amigo Industriepark in Albstadt-Pfeffingen eingestiegen. Vermutlich über ein Fenster im Bereich der Warenannahme verschaffte sich die Person laut Angaben der Polizei Zutritt zum Verkaufsbereich. Durst schien er jedoch keinen zu haben, denn gestohlen wurden 25 Packungen Zigaretten und zwei Spendenkassen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 270 Euro. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/9550.