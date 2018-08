Drei Wochen lang ist der Ebinger Tunnel komplett gesperrt

In einer kombinierten Aktion werden in der Zeit von Montag, 20. August, bis Samstag, 8. September, sowohl die Langwatte als auch der große Kreisel in Ebingen neu gestaltet. Autofahrer müssen Umleitungen fahren.

Sowohl die Fahrbahn der Langwatte im Bereich des dort neu gestalteten Parkplatzes als auch der große Kreisverkehr am Tunnelausgang Richtung Karlsbrücke werden ab kommender Woche neu gestaltet. Die Arbeiten beginnen am Montag, 20. August, an der Langwatte. Sie dauern bis Freitag, 31. August. Die Arbeiten am Kreisel beginnen ebenfalls am 20. August, dauern aber bis Samstag, 8. September.

In der gesamten Zeit ist der Bereich vom Kreisel am Jugendhaus Hölzle bis zum kleinen Kreisel am Friedhof, und damit auch der Tunnel selbst, gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, die Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Karlsbrücke ist dicht

Die Langwatte ist aus Richtung Norden kommend befahrbar bis zum Hölzlekreisel. Die Umleitung führt dann über Schmiechastraße, Osttangente und Gartenstraße zur Stadtmitte in Richtung Westen oder über die Untere Vorstadt und die Zieglerstraße Richtung B463.

Die Karlsbrücke ist ab Ausfahrt des Kreisverkehrs Richtung Kientenstraße gesperrt. Der Verkehr vom Neuen Weg zur Karlsbrücke stadteinwärts wird ab dem Kreisverkehr Friedhof über die Straße Unter dem Malesfelsen, weiter über die B 463/Berliner Straße und die Zieglerstraße in Richtung Stadtmitte und in Richtung Tailfingen/Bitz umgeleitet.

Der Verkehr aus Richtung Meßstetten/Meßstetter Straße wird zur Abfahrt B 463 Richtung Winterlingen weitergeleitet und über die B 463/Berliner Straße, Zieglerstraße zur Aral-Tankstelle umgeleitet und von dort Richtung Untere Vorstadt zur Stadtmitte sowie Richtung Tailfingen/Bitz. Von der Schillerstraße stadteinwärts wird über die Meßstetter Straße, die Abfahrt Kientenstraße, die Theodor-Groz-Straße und die Untere Vorstadt in Richtung Stadtmitte, Tailfingen und Bitz umgeleitet.

Der Verkehr von der Unteren Vorstadt zur Poststraße in Fahrtrichtung Zentrum wird über die Gartenstraße umgeleitet. In Fahrtrichtung Norden/Tailfingen wird über die Osttangente und die Schmiechastraße umgeleitet.

Der Verkehr auf der Schillerstraße in Fahrtrichtung Osten wird über die August-Sauter-Straße, die Gartenstraße und die Museumstraße umgeleitet. Hierzu wird in den betreffenden drei Wochen die bisherige Einbahnregelung in der Gartenstraße zwischen Museumstraße und Rossgasse aufgehoben. Der Verkehr auf der Poststraße in Richtung Westen wird über den Landgraben, die Gartenstraße und die August-Sauter-Straße umgeleitet.