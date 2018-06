Diebe brechen ins Spaßbad „badkap“ ein

In der Nacht auf Montag, ist in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 2 Uhr, in das Freizeitbad „badkap“ in Albstadt eingebrochen worden. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die Eindringlinge durch die Gebäuderückseite Zutritt in das Bad und richteten mannigfaltige Verwüstungen an. Türen wurden aufgehebelt und Bewegungsmelder zerschlagen. Aus den von den Tätern aufgebrochenen Kassen wurde ein Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Insgesamt richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro an. Die Polizei Albstadt (07432/9550) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.