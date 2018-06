Dekan stellt in Albstadt Studiengang vor

Studiendekan Lutz Sommer stellt am Donnerstag, 24. April, an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vor. Die Veranstaltung findet am Standort Albstadt in der Jakobstraße 1 im Raum W006 statt und beginnt um 19.15 Uhr. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei. Unternehmen stellen immer aufwendigere und technologisch anspruchsvollere Güter und Dienstleistungen her, zu deren Entwicklung, Produktion und Vermarktung immer häufiger integrierte Technik- und Betriebswirtschaftskenntnisse erforderlich sind. Hier liegen die Einsatzgebiete der Wirtschaftsingenieure, an den Nahtstellen zwischen Technik und Wirtschaft. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen umfasst Studieninhalte aus den Bereichen Wirtschaft und Technik, wobei die drei Vertiefungsrichtungen Energie, Werkstoffe und Produktion das universelle Ausbildungsprofil komplettieren. Das siebensemestrige Studium schließt mit dem Bachelor of Science ab und kann in einem dreisemestrigen Masterstudium vertieft werden. „Wirtschaftsingenieur ist ein Job für alle Fälle, da die Kompetenzen eines Wirtschaftsingenieurs in fast allen Unternehmensbereichen und in vielen Branchen gesucht werden“, heißt es in der Ankündigung der Hochschule.