Auf der B 463 ereignen sich zwei schwere Unfälle

Zu zwei schweren Verkehrsunfällen ist es am Freitag auf der Bundesstraße 463 bei Albstadt gekommen. Kurz vor 12 Uhr überschlug sich ein 18-jähriger Daimler SLK-Fahrer mit seinem Wagen. Und kurz nach 13 Uhr ist eine 28-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der SLK-Lenker fuhr laut Angaben der Polizei auf dem dreispurigen Teilstück von Balingen in Richtung Albstadt und überholte in Höhe Weilstetten - verbotenerweise rechts - ein vorausfahrendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Der SLK überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde von den Feuerwehren Balingen und Weilstetten schwerverletzt aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum eingeliefert. Am SLK entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Die 28-jährige Autofahrerin wollte von Dürrwangen kommend in die Bundesstraße 463 in Richtung Albstadt einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Lastzug eines 56-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die junge Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die 28-jährige Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Tübingen geflogen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Schaden am Lastzug wird mit etwa 3000 Euro beziffert.