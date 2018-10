Zweiter Bauabschnitt in Benzingen ist fertiggestellt

Bereits seit 2012 ist der Straßenneubau „In der Au“ ein Thema im Benzinger Ortschaftsrat. Seit dieser Zeit führte man eine Ansparrate bis 2017 ein. In der Zwischenzeit belegte der Ortschaftsrat den zweiten Platz im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und erhielt einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 140 000 Euro. Daran angeknüpft waren allerdings nicht nur der Ausbau der Straße „In der Au“, sondern auch die Komplettsanierung der Straße „Im Dingele“ sowie der Bau eines Bürgerparks. Das Ganze blähte sich finanziell auf die stolze Summe von 930 000 Euro auf, so der Ortschaftsrat in einer Mitteilung.

Diese Großbaustelle wurde dann im Frühjahr 2017 begonnen. Um den Anwohnern das Befahren ihrer Grundstücke zu ermöglichen, hat der Ortschaftsrat die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte aufgesplittet. In der vergangenen Woche wurden nun die Arbeiten zum Abschluss der gesamten Straßenbaumaßnahme fertiggestellt.

Bürgermeister und Ortsvorsteher besichtigen die sanierte Straße

Bürgermeister Michael Maier und Ortsvorsteher Ewald Hoffmann besichtigten die fertigen Straßen und kamen zum gleichen Fazit: Der Ausbau der Straße „Im Dingele“ und auch „In der Au“ wurde sehr gut ausgeführt. Dabei wurde nicht nur der Straßenbelag erneuert, sondern auch die Neuverlegung des Zu- und Abwassers, die Neuverkabelung, das Einbringen von Glasfaserlehrrohren, das Verlegen eines noch nicht bestehenden Gehweges und die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Technik wurden realisiert. Als letzter Schritt wird in der nächsten Zeit der Bürgerpark fertiggestellt und somit die gesamte Maßnahme abgeschlossen.