Zwei Männer nach versuchter Erpressung vorläufig festgenommen

Unter anderem wegen Verdachts der versuchten Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen zwei 30 und 34 Jahre alte Männer aus Pfullendorf. Ihnen wird vorgeworfen, einen 24-jährigen Geschäftspartner des jüngeren Beschuldigten bedroht und einen größeren Geldbetrag von ihm gefordert zu haben.

Als am späten Dienstagabend die Polizei über den Sachverhalt informiert wurde und eine aktuelle Gefährdung des 24-Jährigen im Raum stand, führte das Polizeipräsidium Reutlingen in der Nacht zum Mittwoch mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz die notwendigen Einsatzmaßnahmen durch. Dabei konnte der 30-Jährige in Albstadt in seinem Pkw angehalten und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Die weiteren Ermittlungen führten in der Folge zu dem 34-Jährigen, der im Laufe des Mittwochs ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen, in die auch mögliche Hintergründe der Geldforderung einbezogen werden, dauern aktuell noch an.