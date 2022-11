Zwei Bewohner in Burladingen nach Brand obdachlos

Schaden in Höhe von mehreren 100 000 Euro sind bei einem Wohnhausbrand am frühen Sonntagmorgen in Burladingen entstanden.

In einem Einfamilienhaus in der Hermannsdorfer Straße brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus.

Mehrere Anwohner meldeten, dass der Dachstuhl in Flammen stand. Die zwei Bewohner des Gebäudes im Alter von 42 und 75 Jahren wurden durch aufmerksame Nachbarn verständigt.

Sie konnten das Gebäude unverletzt verlassen, wurden jedoch durch den verständigten Rettungsdienst untersucht, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren Burladingen, Gauselfingen, Stetten und Ringingen, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude weitgehend verhindern.

Ein Nachbargebäude wurde durch die Flammen trotzdem leicht beschädigt. Gegen 8.45 Uhr waren die Flammen gelöscht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, die beiden Bewohner kamen zunächst bei Angehörigen unter.

Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Notarzt, mehreren Helfern vor Ort und einem organisatorischen Leiter vor Ort. Die Hermannsdorfer Straße musste rund um die Brandstelle voll gesperrt werden.

Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.