Zuschuss für Lehrlinge, die nicht bei den Eltern wohnen

Damit der qualifizierte Einstieg in das Berufsleben nicht aus finanziellen Gründen scheitert, kann die Agentur für Arbeit Balingen Azubis in anerkannten Ausbildungsberufen und Teilnehmende an berufsvorbereitenden Maßnahmen mit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) unterstützen. Weil es BAB frühestens ab dem Monat der Antragstellung gibt, empfiehlt die Agentur für Arbeit laut Pressemitteilung, den Antrag möglichst früh zu stellen.

Das gehe rund um die Uhr auf https://www.arbeitsagentur.de/meine-eservices. Im Gegensatz zur schriftlichen Antragstellung sei man damit nicht an Öffnungszeiten gebunden und vermeidet Porto- und Fahrkosten. Ebenfalls online kann man auf http://babrechner.arbeitsagentur.de feststellen, ob und in welcher Höhe Anspruch auf BAB besteht. Wenn Auszubildende wegen zu großer Entfernung ihres Lehrbetriebs von zuhause nicht bei den Eltern wohnen können, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen BAB als Zuschuss.