Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rotem Kreuz funktioniert tadellos

Die Feuerwehrabteilungen Winterlingen, Benzingen und Harthausen haben am Freitag eine gemeinsame Alarmübung an der Albstraße in Benzingen absolviert. Zu den 50 Mitwirkenden gehörten außerdem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes.

Als um 19.15 Uhr über die Notrufnummer 112 der Alarm ausgelöst wurde, war starker Rauchaustritt aus dem nicht mehr bewohnten Gebäude mitten im Ort sichtbar. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr aus Benzingen zur Stelle war. Über die Balinger Leitstelle, der mitgeteilt worden war, dass sich mehrere Personen im Haus aufhalten, wurden weitere Feuerwehrleute aus Winterlingen und Harthausen sowie das Deutsche Rote Kreuz aus Winterlingen alarmiert.

Kurze Zeit später waren die beiden benachbarten Wehren aus Winterlingen und Harthausen vor Ort. Gleichzeitig traf auch die DRK-Bereitschaft aus Winterlingen ein. Unter dem Kommando des Winterlinger Gesamtkommandanten Markus Koch sperrten die Feuerwehrleute zuführenden Straßen ab und brachen mit Spezialwerkzeugen die verschlossene Tür des Gebäudes auf. Schließlich ging das Übungsszenario davon aus, dass sich noch sieben Personen im Obergeschoss aufhalten und der Weg nach unten durch Feuer und Rauch versperrt ist.

Notfallplatz für die Behandlung

Nach dem Grundsatz „Menschenrettung vor Brandbekämpfung“ wurden Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ins Gebäude geschickt, um sich ein Bild von der Situation im ersten Stock zu machen. Als klar wurde, dass sich sieben verletzte Personen im Gebäude befinden, darunter mehrere Kinder, wurden die Eingeschlossenen von den Feuerwehrleuten mit Leitern über ein Fenster aus dem Gebäude geholt und dem DRK übergeben. Das Rote Kreuz hatte in der Zwischenzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Notfallplatz zur Behandlung und Betreuung der Verletzten eingerichtet.

Nachdem alle Menschen aus dem Brandhaus gerettet waren, schossen Wasserfontänen aus den verlegten Schläuchen auf das brennende Gebäude, aus dem während der Übung zwar keine Flammen loderten, aber immer wieder dichte Rauchschwaden aufstiegen. Weil sich herausgestellt hatte, dass der Wasseranschluss vor dem Gebäude zu wenig Wasser liefert, rollten die Feuerwehrleute ihre Schläuche bis zu einer benachbarten Straße aus, um die Wassermenge zu erhöhen.

Was die Verletzungen betrifft, ging das Rote Kreuz bei einer Person von Verbrennungen an beiden Armen und bei einer anderen von einer schweren Verletzung des Fußes durch eine eingedrungene Baustahlspitze aus. Bei einer dritten Person wurde ein Schädel-Hirn-Trauma angenommen und bei den übrigen Rauchgasvergiftungen verschiedenen Grades. Die Aufgabe des DRK bestand vor allem darin, die Verletzten richtig zu lagern und die Wunden soweit zu verbinden beziehungsweise zu stabilisieren, dass der Transport mit einem Rettungswagen in eine Klinik möglich wäre.

Die Übung nahmen unter anderem viele Familien mit Kindern zum Anlass, um sich über den Leistungsstand der Feuerwehr und der Rettungskräfte zu informieren. Auch Winterlingens Bürgermeister Michael Maier und Harthausens Ortsvorsteher Emil Oswald waren vor Ort. Am Ende der Übung zogen alle Beteiligten ein positives Resümee, zumal auch die Atemschutzmasken trotz der starken Rauchentwicklung problemlos funktionierten.