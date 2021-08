Zum Abschluss gibt’s von Groz-Beckert ein Jobangebot

Beim Unternehmen Groz-Beckert in Albstadt sind insgesamt 49 Absolventen offiziell aus ihrem Ausbildungsverhältnis verabschiedet worden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Normalerweise, heißt es darin, werden die Winterprüflinge schon Anfang des Jahres freigesprochen, doch waren Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie nicht möglich. Daher wurde die Freisprechung verschoben und nun gemeinsam mit den Sommerprüflingen durchgeführt.

Bei den Winterprüflingen 2020/21 wurden freigesprochen: elf Industriemechaniker, zwei Mechatronikerinnen, jeweils vier Kombistudenten Technische Informatik und Maschinenbau, die nach Abschluss ihrer Ausbildung ihr Studium fortführen. Für ihre guten Leistungen erhielten zwei Winterprüflinge einen Preis und drei eine Belobigung. Alle Absolventen, die im Winter ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wurden durch Groz-Beckert übernommen.

Bei den Sommerprüflingen 2021 wurden freigesprochen: sechs Industriemechaniker, sechs Fachkräfte für Metalltechnik, ein Mechatroniker, drei Industriekaufleute, zwei Fachinformatiker, vier dual Studierende im Bereich Industrie, jeweils zwei im Bereich Wirtschaftsinformatik und Elektrotechnik-Automation sowie eine dual Studierende im Bereich Onlinemedien und ein dualer Student im Bereich Digital Business Management.

Unter den Sommerprüflingen schlossen sechs Industriemechaniker und ein Mechatroniker die Ausbildung in verkürzter Zeit von drei Jahren ab. Da die Abschlussprüfungen noch bis 22. Juli liefen, sind bisher fünf Preisträger bekannt: ein Fachinformatiker sowie zwei Industriekaufleute bekamen einen Preis. Eine Belobigung erhielt jeweils ein Mechatroniker sowie ein Industriekaufmann. Groz-Beckert bot auch allen Sommerprüflingen eine Stelle an, heißt es in der Pressemitteilung.