Zollernalbkreis wirbt mit Imagefilmen um ärztlichen Nachwuchs

Um jungen Medizinern Einblicke in das Leben und Arbeiten im Zollernalbkreis zu geben, hat die Landkreisverwaltung zwei neue Imagevideos veröffentlicht, die den Kreis in möglichst vielen Facetten abbilden sollen.

Mit einem Imagefilm zur Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs hat die Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz die regionale Werbeagentur Rothestreifen beauftragt. Das Video wurde zusammen mit niedergelassenen Ärzten und der WFG mbH für den Zollernalbkreis konzipiert. Entstanden sind zwei Filme: ein Werbefilm, der für unterschiedliche Berufsgruppen genutzt werden kann, und ein informativer Teil, der die Vorteile einer ärztlichen Tätigkeit im Kreis verdeutlicht.

„Dass wir in einer attraktiven Region mit reizvoller Landschaft leben, wissen wir Zollernälbler. Dieses Bewusstsein dürfen wir Anderen ebenfalls vermitteln“, so Landrat Günther-Martin Pauli in einer Pressemitteilung. „Im ständigen Wettbewerb um ärztlichen Nachwuchs wollen wir uns abheben und die Aufmerksamkeit auf die Vorteile einer ärztlichen Tätigkeit in der Region lenken.“

Immer mehr Ärzte arbeiten in Teilzeit und Anstellung. Die nachrückende Generation legt viel Wert auf eine ausgeglichene Work-Life Balance. „Insbesondere im Hinblick darauf, dass zwei Drittel aller Medizinstudenten weiblich sind und sich wünschen, Familie und Beruf vereinen zu können sind Teilzeitmodelle und Angestelltenverhältnisse die Zukunft. Dazu braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und Strukturen“, erklärt Lisa Wagner von der Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz. „Darüber hinaus wollen wir noch andere Anreize schaffen, um wettbewerbsfähig zu sein und auf uns aufmerksam zu machen.“ Daher wurden Förderprogramme und die Veranstaltung „Arzt im Zollernalbkreis“ ins Leben gerufen. „Ob sich die Anstrengungen auszahlen, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Bis dahin bemühen wir uns aktiv um funktionierende Netzwerke“, ergänzt Wagner.