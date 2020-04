Zollernalbkreis erhält 500 000 OP-Masken aus China

Diese Woche hat der Zollernalbkreis 500 000 OP-Masken aus China erhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Das dringend benötigte medizinische Material ist für das Zollernalb-Klinikum sowie für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste im Landkreis bestimmt. „Damit sichern wir die Versorgung für die nächsten Monate im Kreis“, unterstreicht Landrat Günther-Martin Pauli, der die Lieferung von Andreas Buschbacher von Groz-Beckert unter anderem mit Kreisbrandmeister Stefan Hermann und dem Beschaffungsbeauftragten des Landratsamtes, Bernd Klumpp, entgegennahm.

Möglich wurde der Direktimport aus China durch den Albstädter Nadelhersteller Groz-Beckert, der für den Landkreis den Kontakt zu einem Großhändler für Medizinbedarf in Singapur hergestellt hatte. So konnte der Kreis zu dortigen Großhandelspreisen die Masken beziehen, welche rund 50 Prozent unter deutschen Endverkaufspreisen liegen, heißt es in der Meldung weiter.

„Ohne die Transportlogistik und Groz-Beckert sowie den großen persönlichen Einsatz der Mitarbeiter in der singapuranischen Niederlassung wäre es für uns nicht möglich gewesen, die Ware so schnell zu erhalten“, unterstreicht Landrat Pauli.

Die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises übernehmen erneut die Verteilung und Auslieferung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie bringen das Schutzmaterial in die einzelnen Einrichtungen.