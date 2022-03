Zollernalb-Klinikum verlängert Zugangsregelungen

Auf Grundlage der aktuellen Situation hat die Geschäftsführung des Zollernalb-Klinikums entschieden, dass die geltenden Zugangsregelungen bis zum 24. April verlängert werden. Nach wie vor gehört die Region Zollernalb zu einem der am meisten von der Omikron-Welle betroffenen Landesteile. Dementsprechend liegt das Zollernalb-Klinikum weiterhin in der Spitzengruppe der Krankenhäuser mit vielen Covid-Patienten. Zum Schutz der Patienten und Beschäftigten werden die bisherigen Regelungen verlängert, heißt es in einer Meldung. Pro Patient darf ein Besucher pro Tag ins Klinikum. Alle Besucher müssen einen negativen Antigentest (maximal 24 Stunden alt) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorweisen. Kinder unter sechs Jahren dürfen das Klinikum nicht besuchen. Die allgemeinen Besuchszeiten auf der Normalstation sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Der Besucher darf keine Covid-19 typischen Symptome haben . Die Besuchsdauer ist unbegrenzt. Besuche auf der Intensivstation sind nur nach telefonischer Absprache möglich. Bei einem Besuch ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Sondergenehmigungen gibt es in besonderen Ausnahmefällen, beispielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung, bei an Demenz erkrankten Patienten, zur Begleitung eines erkrankten Kindes oder Geburtsbegleitung. Ein Arzt entscheidet über die Ausnahme.