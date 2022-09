Zollernalb Klinikum setzt neue Zutrittsregelungen um

Die Bundesregierung hat neue Regeln für den Zutritt in Krankenhäuser festgesetzt. Diese Vorgaben setzt das Zollernalb-Klinikum ab Samstag, 1. Oktober, um, wie die Klinik in einer Pressemitteilung schreibt.

Alle Besucher, ambulante Patienten und Begleitpersonen benötigen demnach den Nachweis einer zertifizierten Teststelle auf einen negativen Corona-Schnelltest. Dies gelte auch für Patienten, die Sprechstunden besuchen sowie für Gäste, die den Mittagstisch in der Cafeteria des Klinikums besuchen. An beiden Klinikstandorten in Balingen und Albstadt seien jeweils im Foyer Teststellen zu finden, die zu den üblichen Besuchszeiten besetzt sind.

Ambulante Patienten, Angehörige und Besucher bekommen den 24 Stunden gültigen Test im Klinikum kostenlos. Angehörige und Besucher erhalten bei der Teststelle im Klinikum einen entsprechenden Besucherausweis. Für einen reibungslosen Ablauf sollten ambulante Patienten und Besucher sich vor dem Termin oder Besuch im Internet registrieren unter https://register.test-im-auto.de/. Sie erhalten das Testergebnis dann direkt auf ihr Smartphone.

Nicht betroffen von der neuen Regelung sind stationäre Patienten, die weiterhin bei Aufnahme getestet werden.

Weiterhin dürfen werdende Mütter im Kreißsaal vom Partner bzw. einer Person begleitet werden. Auch da gilt die Testpflicht wie bei allen anderen Besuchern. Auch für die Wochenbettstation gelten die aktuellen Regelungen.

Das Zollernalb Klinikum weist zudem darauf hin, dass jeder im gesamten Klinikum, auch in Patientenzimmern, nach wie vor eine FFP2-Maske tragen muss.