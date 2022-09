Zollernalb Klinikum fordert „schnelle und unbürokratische“ Unterstützung

Zusätzlich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Fachkräftemangel im Gesundheitssektor stehen Kliniken nun vor steigenden Energiekosten, teilt eine Sprecherin des Zollernalb Klinikums mit.

„Wir benötigen schnellstens eine spürbare schnelle und unbürokratische Unterstützung“, sagt Manfred Heinzler, Kaufmännischer Geschäftsführer im Zollernalb Klinikum. „Die Höhe unseres Defizits für das laufende Jahr können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Stand heute rechnen wir – je nach der weiteren Kostenentwicklung auf dem Energiepreismarkt beziehungsweise ohne weitere politische Hilfsprogramme – mit deutlichen Mehrausgaben durch gestiegene Sach- und Energiekosten“.

Bereits vergangene Woche habe das Zollernalb Klinikum intern die Mitarbeiter mobilisiert, sich an der bundesweiten Aktion „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Gefahr“ der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zu beteiligen und die Petition zu unterzeichnen, berichtet die Sprecherin. Diese Woche werden die Beschäftigten erneut darauf aufmerksam gemacht. Über die Social Media Kanäle des Klinikums sei auch die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, sich mit dem Klinikum zu solidarisieren und die Petition zu unterschreiben. Stand Mittwoch, 21. September, fehlen noch etwa 2000 Unterschriften, so die Sprecherin des Klinikums.

Die Petition fordere die Bundesregierung auf, Krankenhäuser zu entlasten und einen Inflationsausgleich für alle Kliniken auf den Weg zu bringen. „Trotz der widrigen Umstände setzen wir alles daran, unserem Versorgungsauftrag in der Region nachzukommen“, berichtet Heinzler. Deutlich werde diese Aussage an den deutlich steigenden Leistungszahlen, sagt die Sprecherin. Heinzler zufolge habe das Zollernalb Klinikum im Vergleich zu anderen Krankenhäusern weniger Leistungseinbuße zu verzeichnen.