Zollernalb-Klinikum feiert Mitarbeiterfest mit Spaß und Musik

Das Zollernalb Klinikum feierte sein Sommerfest für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Volksbankmesse in Balingen. Durch die Corona-Pandemie konnten in den vergangenen zwei Jahren keine großen Veranstaltungen stattfinden. Umso wichtiger war es dieses Mal den beiden Geschäftsführern Dr. Gerhard Hinger und Manfred Heinzler, ein großes Sommerfest mit den Familien zu feiern. Mit über 1500 angemeldeten Gästen wurde vom Nachmittag bis in den Abend gefeiert. Für die Kinder gab es Kinderschminken, Turnbeutel bemalen, das Bärenhospital des DRK Zollernalb und das Spielmobil des Jugendhauses stand zur Verfügung. Das Teamevent „Fußballdarts“ sorgte für Unterhaltung bei den Erwachsenen.

Highlight des Abends waren die Konzerte der beiden Teilnehmer von „The Voice of Germany“ Eros Atomus und Alexander Eder mit Band.

Durch die pandemiebedingte Pause des Mitarbeiterfestes wurden beim Sommerfest im Rahmen des offiziellen Parts die Jubilare und Rentner der Jahre 2020 und 2021 feierlich geehrt. Die Geehrten sind:

