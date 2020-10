Zollernalb-Klinikum bekommt Auszeichnung

Bereits zum vierten Mal hat sich das Wirtschaftsmagazin „Capital“ zusammen mit der Talentplattform „Ausbildung.de“ und den Personalmarketing-Experten von „Territory Embrace“ auf die Suche nach Deutschlands besten Ausbildern gemacht. Mit dem Ergebnis vier von fünf möglichen Sternen in der Kategorie Ausbildung zählt das Zollernalb-Klinikum zu den ausgezeichneten Unternehmen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Umfrage, bei der ein detaillierter Fragenkatalog mit mehr als 90 Fragen beantwortet werden musste, lief von Ende März bis Mitte Juni – als die gesamte deutsche Wirtschaft im Corona-Modus steckte. Dennoch nahmen mehr als 660 Unternehmen an der „Capital“-Studie teil, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Unternehmen beschäftigen rund vier Millionen Angestellte und 138 000 Auszubildende. Darunter sind Dax-Konzerne, große Behörden, viele Mittelständler und Handwerksbetriebe.

Das Zollernalb-Klinikum gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich hier über die Wunschausbildung bestens auf die Zukunft vorzubereiten: Pflegefachleute, Kaufleute für Büromanagement, Fachinformatiker, Operationstechnische Assistenten, Medizinische Fachangestellte, Physician Assistants oder duale Studiengänge in den Bereichen Gesundheitsmanagement oder Sozialwirtschaft, heißt es in der Pressemitteilung.