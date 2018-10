Zeugin stoppt fast blinden Autofahrer

Am frühen Dienstagmorgen ist einer Frau in Bisingen ein orientierungsloser Pkw- Lenker aufgefallen, woraufhin diese die Polizei alarmierte.

Gegen 5.20 Uhr konnte die Frau beobachten, wie ein Mann mit seinem Pkw auf der Fahrbahn wendete, in eine Hecke zurücksetzte und dann sein Fahrzeug quer zur Fahrbahn abstellte. Der Mann stieg aus und lief verwirrt umher. Die Frau sprach den Mann an und bot ihm ihre Hilfe an.

Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann fast komplett erblindet ist. Der Führerschein des 64- jährigen wurde durch die Beamten beschlagnahmt.

