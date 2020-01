Zehn Männer stehen beim Burladinger Fasnetsspiel auf der Bühne

Seit Monaten bereitet sich die Burladinger Narrenzunft Nautle auf das diesjährige Fasnetsspiel vor. Am Samstag, 8. Februar, findet die 15. Auflage nach dessen Wiederbelebung statt. Gespielt wird in Burladingen aber seit weit mehr als 100 Jahren.

Zehn Fasnetsspieler werden dieses Mal auf der Bühne stehen, sechs davon als Frauen verkleidet. Da hat die Maske deutlich mehr Arbeit als Friseur Konni, der traditionell am Morgen die übertrieben falschen Bärte anklebt. Um 15 Uhr wird auf der Josengasse bei der Zunftstube das Stück „D’Hauzeg“ gespielt: Heinz und Lisa haben sich am Standesamt eingefunden, um den Bund fürs Leben zu schließen. Leider sind sich die beiden Mütter wenig zugetan und aus unterschiedlichen Gründen über die Partnerwahl ihrer Sprösslinge nicht gerade erfreut. So ziehen sie auch noch vor der Trauung alle Register, um sich gegenseitig auszuspielen.

Das geht so weit, dass die Braut kurzerhand die Flucht ergreift und neben dem Bräutigam auch eine fassungslose Hochzeitsgesellschaft zurück lässt. Einzig die betagte Oma behält den Überblick und ist wild entschlossen, die Wogen zu glätten, sodass durch ihr tatkräftiges Eingreifen die Traumhochzeit doch noch gerettet werden kann.

Männer spielen Frauenrollen

Auf der Bühne stehen Josef Entress als Bräutigam Heinz und Bernhard Schmid als Braut Lisa. Die Eltern der Braut spielen Johannes Holzer als Alfons und Simon Riehle als Marianne, die des Bräutigam Hubert Pfister als Willi und Michael Mauz als Waltraud. Weitere Akteure sind Matthias Schmid als Schwester der Braut und Robert Kramer als deren Oma Resle. Außerdem spielen Udo Bartsch als Standesbeamtin und Eberhard Brunner als Onkel Xaver mit.

Bereits am Morgen werden mehr als 200 Akteure in 14 Gruppen mit allen Lumpenkapellen der Stadt durch die Burladinger Straßen ziehen. Die „Hauzeglader“ laden dabei gemeinsam mit den Kassenbuben und Musikanten zum Fasnetsspiel ein. Ab 14.30 Uhr werden die einzelnen Gruppen an der Fehlaquelle beim Fasnetswagen aufmarschieren und vorgestellt. Danach glossiert Läufer Johannes Leibold das Burladinger Geschehen.

Unter die Kassenbuben mischen sich zahlreiche bekannte Gesichter. So werden der Landtagsabgeordnete Karl Wilhelm Röhm, der Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann sowie Andreas Glück als Mitglied des Europäischen Parlaments erwartet. Lokale Prominenz sind der erste Beigeordnete Berthold Wiesner und der Rektor des Progymnasiums, Johannes Heß.

Schon im 18. und 19. Jahrhundert waren die sogenannten Fasnetsspiele eine Besonderheit. Vom Wagen herab wurde Theater gespielt. Heute noch wird Wert auf Tradition gelegt. So werden Frauenrollen ausschließlich von Männern gespielt. Hinzu kommen übertrieben falsche Bärte, das Klappern der Holzkisten der Kassenbuben, die Kränze der Bräute und vieles mehr.

Über Besucher in altem Häs freut sich die Narrenzunft besonders. Für Bewirtung rund um das Fasnetsspiel ist gesorgt. Gespielt wird bei jedem Wetter, der Eintritt ist frei. Die Kassenbuben nehmen allerdings Spenden entgegen und händigen den diesjährigen Flyer mit alten und neuen Bildern aus.

Nach dem Fasnetsspiel wird die „Hauzegscheke“ in Form von Eiern und Speck in einer großen Pfanne gebraten und an die Gäste ausgegeben. Danach wird in der Zunftstube, den Besenwirtschaften und den Gaststätten bis in die Nacht hinein gefeiert.