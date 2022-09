Zehn Euro Aufschlag pro Person: Warum das Badkap in Albstadt massiv die Preise erhöht

Der Eintritt ins Albstädter Freizeitbad Badkap ist seit Montag deutlich teurer: Zehn Euro mehr zahlt jeder Kunde pro Eintritt, nur Kinder unter sechs Jahren sind nicht betroffen. Wegen explodierender Gaspreise müssen die Badegäste einen Energiezuschlag bezahlen.

Für eine vierköpfige Familie bedeutet dies: Statt bislang 70 Euro für eine Tageskarte muss sie 110 Euro berappen, wenn die Kinder älter als fünf Jahre sind. Entscheidet sich die Familie für eine Vier-Stunden-Karte, wird es wegen des Energieaufschlags nur unwesentlich günstiger: 98 Euro kostet die Zeitkarte für die Familie. Bislang verlangte das Badcap für die vier Stunden 58 Euro.

Das kostet die Sauna

Anderes Beispiel: Für einen Saunabesuch (Tageskarte) müssen Gäste jetzt 38 Euro bezahlen (bislang 28 Euro).

Badcap-Geschäftsführer Marcus Eichstädt begründet die saftige Preiserhöhung mit den Gaspreisen, die der Betreiber an die Albstadtwerke bezahlen muss. Vor Auslaufen des Gasvertrages bezahlte das Badkap pro Kilowattstunde zwei Cent, mittlerweile sind es bis zu 24 Cent, was einer Verzwölffachung gleichkommt. Zudem kann der Betreiber nur schwer kalkulieren, da die Energieversorger Tagespreise verlangen.

Hackschnitzel statt Gas

Während für das Badkap bislang mit jährlichen Energiekosten von etwa 500.000 Euro gerechnet wurde, geht der Betreiber nun von bis zu fünf Millionen Euro jährlich aus. Um die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren, reagierten die Verantwortlichen und beauftragten die Installation eine Photovoltaikanlage zur Unterstützung der Stromversorgung. Sie ist weitgehend fertiggestellt. Die Wärme soll künftig eine Hackschnitzelheizung liefern, die derzeit in Planung ist. Hier liege der Erzeugerpreis pro Kilowattstunde noch zwischen drei und vier Cent.

Das Wasser bleibt gleich warm

Die Wassertemperaturen sollen unterdessen gleich bleiben: Im Wellenbad erwarten die Gäste 28 bis 29 Grad, in den wärmeren Becken sind es 32 bis 34 Grad, im Außenbereich 32 Grad. „Wir können nicht die Preise erhöhen und gleichzeitig die Temperaturen senken“, begründet der Geschäftsführer.

Das Badcap ist das erste Bad, das von einem Energiezuschlag betroffen ist, da unser Gasvertrag hier als Erstes ausgelaufen ist. Geschäftsführer Marcus Eichstädt

Die Albstadtwerke und die Stadt Albstadt verkauften das Badkap im Jahr 2010 an die G1-Gruppe, die in Deutschland unter anderem Bäder in Mannheim, Nürnberg und Köln betreibt. „Das Badkap ist das erste Bad, das von einem Energiezuschlag betroffen ist, da unser Gasvertrag hier als Erstes ausgelaufen ist“, sagt Geschäftsführer Eichstädt.

Der Zuschlag werde gesenkt oder ganz zurückgenommen, sobald die Energiepreise deutlich nach unten gehen. Pro Jahr zählt das Badkap durchschnittlich 300.000 Badegäste. Der Geschäftsführer rechnet damit, dass die Besucherzahlen durch die jetzige Preiserhöhung um 20 bis 25 Prozent einbrechen werden.

Drei Hallenbäder in Albstadt bleiben geschlossen

Ist unter diesen Voraussetzungen nun auch das Schul- oder das Vereinsschwimmen in Gefahr? Da die Stadt Albstadt aus Energiespargründen und mit Blick auf die unsichere Gas-Versorgung im Winter ihre drei Hallenbäder zunächst geschlossen lässt, war das Badkap für einige Schulklassen und Vereine eine Ausweichmöglichkeit.

„Die neuen Bedingungen ändern nichts an der diesbezüglich bestehenden Kooperation zwischen der Stadt und dem Badkap“, informiert Sarah Braun, Pressesprecherin der Stadt Albstadt, auf Anfrage des Zollernalbkuriers. Das bestätigt auch Badkap-Chef Eichstädt.

Zudem, betont er, würden die zehn Euro pro Person nicht bei Schülern und Vereinen fällig. Auch hier sei mit einer Erhöhung zu rechnen, allerdings mit einer deutlich geringeren.