Winterlinger Sternsinger sammeln 4525,81 Euro

Die Winterlinger Sternsinger, die sich seit mehreren Jahrzehnten aus katholischen und evangelischen Kindern/Jugendlichen zusammen bei der weltweit größten Solidaritätsaktion engagieren, waren vor Kurzem wieder unterwegs (Foto: Pfarrgemeinderat). Dabei kamen insgesamt 4525,81 Euro als Spenden zusammen. Die Summe wird nun an das Kindermissionswerk in Aachen überwiesen. Damit wird das Bildungsprojekt in Segundo Montes, einer Gemeinde im gebirgigen Nordosten von El Salvador, welches durch den aus Veringenstadt stammenden Missionar Rudi Reitinger seit vielen Jahren geführt wird, unterstützt.