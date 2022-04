Winterlinger Schüler laufen Spendenlauf für die Ukraine

Die Kriegsereignisse in der Ukraine, von denen Millionen Menschen darunter auch unzählige Kinder sowohl in den Kriegsgebieten als auch auf der Flucht massiv betroffen sind, sind seit Ausbruch des Krieges auch immer wieder Thema an den drei Winterlinger Schulen.

„Die verstörenden Bilder aus den Kriegsgebieten und die besorgten Gespräche ihrer Eltern belasten die Kinder sehr“, berichtet der Leiter der Winterlinger Grundschule Matthias Gayer, der zugleich auch geschäftsführender Schulleiter aller Winterlinger Schulen ist, und so sei es ein großes Anliegen der Kinder gewesen, den Menschen in ihrer unsäglichen Not zu helfen, ergänzt Schulleiterin Daniela Amstutz-Kurz von der Grundschule in Harthausen.

Auch an der Winterlinger Realschule, an der aktuell sechs Kinder aus der Ukraine den Unterricht besuchen, werde das Geschehen in der Ukraine, so Rektorin Kathrin Kipfmüller, aufmerksam verfolgt und im Unterricht immer wieder thematisiert.

Die Schulleitungen der drei Winterlinger Schulen schlossen sich kurz und entwickelten in Absprache mit den Eltern den Plan zur Durchführung eines Sponsorenlaufs für die Ukraine. Mit ausgeteilten Sponsorenlisten gingen die Schülerinnen und Schüler aller drei Schule sofort auf die Suche nach spendablen Unterstützern in der eigenen Verwandtschaft, bei ihren Omas und Opas oder auch bei Nachbarn und Bekannten. Dabei wurde individuell abgemacht, welcher Betrag der Sponsor für jede gelaufene 400-Meter-Runde im Winterlinger Stadion zu zahlen bereit ist.

Bei bestem Laufwetter gaben am Donnerstagnachmittag Matthias Gayer, Schulleiter der GS Winterlingen, sowie die Schulleiterinnen Daniela Amstutz-Kurz von der GS Harthausen und Kathrin Kipfmüller von der Realschule gemeinsam den Start frei und die Kinder und Jugendlichen der drei beteiligten Schulen gaben alles, um einen möglichst hohen Betrag von ihren Sponsoren zu erlaufen.

Bürgermeister Michael Maier, der auch selbst mitlief, versprach, dass die Gemeinde zusätzlich für jede Laufrunde aller Schüler nochmals zehn Cent drauflegen werde, was bei der Vielzahl der Runden – nicht wenige Läufer schafften zehn Runden und mehr – den Hilfsbetrag nochmals erhöhen werde.

Die Gemeinde wird die erreichte Spendensumme umgehend ihrer Partnergemeinde Izbica zur Verfügung stellen, wo auch die Winterlinger Realschule seit mehr als 20 Jahren mit dem dortigen Gymnasium einen Schüleraustauch pflegt. Diese Gemeinde im Osten Polens ist durch viele Geflüchtete aus den Kriegsgebieten der benachbarten Ukraine an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen.