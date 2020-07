Winterlinger restauriert mit Hingabe US-amerikanische Kult-Oldtimer

Viele kennen Eugen Maier aus Winterlingen als ehemaligen Busunternehmer von Top Tours von Vereinsausflügen oder Klassenfahrten, von den vielen Fahrten zu Narrentreffen oder auch von den Urlaubsreisen nach Spanien oder Griechenland.

Daneben ist er vielen bekannt von unzähligen Tagesfahrten zu den Volksfesten nach München und Stuttgart oder den Ausflügen an den Kaiserstuhl zum Spargelbüffet am Muttertag. Doch vor zwei Jahren hat der inzwischen 70-jährige Rentner, der vor der Zeit als Busunternehmer viele Jahre als Lastwagenfahrer auf den Straßen unterwegs war, seine beruflichen Aktivitäten beendet und hat nun viel Zeit für seine große Leidenschaft: Das Schrauben an Oldtimerfahrzeugen.

Nach dem Tod seiner Frau Brigitte Anfang 2018, sagt er, sei es gut gewesen, ein interessantes Hobby zu haben, das ihn nach wie vor fast jeden Tag mit Begeisterung erfülle. Es sind amerikanische Achtzylinder-Klassiker, die er in jahrelanger Arbeit wieder fahrtüchtig macht und auf Hochglanz bringt.

Seine Liebe zu diesen US-Boliden mit viel Leistung und Hubraum begann vor etwa zehn Jahren, als er sich eine unrenovierte Chevrolet-Corvette Baujahr 1978 zulegte, die er wieder in Topform brachte und an der es für ihn bis heute immer wieder etwas zu werkeln gibt. Es folgten ein Ford-Pickup, Modell F 100 von 1959 und danach ein Jeepster mit Baujahr 1979.

Zu jedem der Autos kann er eine spannende Story erzählen, wie zum Beispiel von seinem Jeep, für den er mit einem Anhänger nach Spanien fuhr und dort das Gefährt zerlegt und verpackt in Obstkisten nach Winterlingen holte.

Momentan ist er in der Endphase der Erneuerung eines rot-schwarzen Ford F1 aus dem Jahr 1949, den man aus alten, amerikanischen Fernsehserien kennt. Als gelernter Maschinenbau- und Elektromechaniker kennt er den Fahrzeug -und Motorenbau bis in alle Details. „Vor Staub, Rost oder ölverschmierten Händen hatte ich noch nie Angst“, sagt Maier lachend. „Wem es davor graust, der sollte tunlichst die Finger von den Oldtimern lassen“, beteuert er.

Nächstes Projekt: Ford Modell Typ A

Jahrelang dauere so eine Instandsetzung und dazu benötige man neben dem nötigen technischen Einfühlungsvermögen vor allem Geduld. Schließlich sei es oft mühsam und zeitraubend, fehlende Teile aus den USA oder dem europäischen Ausland zu bekommen.

Auch den Innenausbau der Autos mache er selbst. So sitze er am Abend oft noch an der Nähmaschine und fertigt aus dem Lederbezug einer ausgedienten Couch oder alten Sesseln neue Bezüge für die Autositze, passend zum jeweiligen Baujahr.

Neben seinem Wohnhaus in der Silcherstraße hat Maier in seinen Garagen eine große Werkstätte eingerichtet. Entlang der langen Einfahrt arbeitet er im Sommer auch gerne im Freien an den Fahrzeugen.

Klar, sagt der Oldtimer-Fan, auch er könne immer nur mit einem Fahrzeug fahren, aber das sei überhaupt kein Problem, im Gegenteil: Für ihn sei es besonders reizvoll, immer wieder mit einem anderen Modell eine Ausfahrt zu unternehmen oder zu einem Oldtimer-Treffen zu fahren.

Sein nächstes Projekt, verrät er zum Schluss, sei ein Ford Modell Typ A aus den Baujahren 1928 bis 1932. Pläne dazu lägen schon in den Schublade und er hoffe bald, ein erschwingliches Exemplar aufzutreiben. Die Arbeit an seinen geliebten Oldtimern wird Eugen Maier deshalb auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht ausgehen.