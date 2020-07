Winterlinger Realschulleiterin geht in den Ruhestand

Im feierlichen Rahmen ist am Montag die Schulleiterin der Realschule Winterlingen, Brigitte Schmid-Glowiak, von der Schulkonferenz und Vertretern des Schulamtes verabschiedet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

Schmid-Glowiak fasst den Bildungsauftrag folgendermaßen zusammen: Wenn an der einen Stelle etwas fertig ist, muss an anderer Stelle schon wieder nachgearbeitet, repariert, optimiert und oft sogar neu gebaut werden. Kreativität und Einfallsreichtum sei dabei gefordert und das Verliebtsein ins Gelingen spiele eine entscheidende Rolle, so Schmid-Glowiak. Die Schatzsuche sollte dabei immer im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit stehen und nicht die Suche nach den Fehlern und Unzulänglichkeiten der Mitmenschen in der Firma Schule. Genau so hielt es die Schulleiterin in den vier Jahren, die sie in Winterlingen verbrachte.

Gernot Schultheiß, der leitende Schulamtsdirektor, betonte, dass im Mittelpunk des pädagogischen Wirkens von Schmid-Glowiak stets der Blick über den Tellerrand stand. In 41 aktiven Dienstjahren in den verschiedensten Funktionen habe sie deutliche Spuren hinterlassen und ihr Handeln war von klaren Zielen, Wertvorstellungen und Erwartungen geprägt. Ihre Leidenschaft für Schulentwicklung und Fortbildung, ihr Mitwirken am Bildungsplan, ihr Engagement in Funktionsstellen als stellvertretende Schulleiterin in Gammertingen und letztlich als Schulleiterin der Realschule Winterlingen prägten ihre Laufbahn, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch Katrin Maigré, die stellvertretende Schulleiterin, lobte Schmid-Glowiak. Sie habe die Winterlinger Schule souverän und mit ganzem Herzen geführt. Außerdem gratulierte Maigré scherzhaft zum Erreichen des Klassenziels.

Würdigende Worte fand auch der geschäftsführende Schulleiter Matthias Gayer. Der Bürgermeister von Winterlingen, Michael Maier, der sich positiv über die offenen, vertrauensvollen und wertschätzenden Diskussionen mit Schmid-Glowiak äußerte, lobte auch ihren unermüdlichen Einsatz für die Schule. Die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Reiß erinnert sich gern an die gute Zusammenarbeit, das geht aus der Mitteilung weiterhin hervor.

Die Schüler der Schulkonferenz überreichten ein von allen Schülern gemeinsam gestaltetes Gemälde, das an die gemeinsame Zeit in Winterlingen erinnern soll. Sie überbrachten zudem die besten Wünsche für die Pension der Schulleiterin. „Es ist Zeit zu gehen, die nächste Generation übernimmt“, wird Schmid-Glowiak zitiert.