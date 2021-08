Winterlinger Realschüler starten in einen neuen Lebensabschnitt

„Finde heraus, wer du bist, und bleib auf deinem Weg!“: Mit dieser Ermunterung hat Schulleiterin Kathrin Kipfmüller die Absolventinnen und Absolventen der Realschule Winterlingen in der vergangenen Woche in der Festhalle Winterlingen beglückwünscht. Für die 45 jungen Leute beginne nun ein spannender Weg, den es für jeden individuell zu entdecken gelte, sagte Kipfmüller. Dabei seien Herausforderungen auch immer mit Risiken verbunden, inklusive Rückschlägen. In solchen Momenten sei es wichtig, der eigenen Intuition zu folgen und mutig und neugierig zu bleiben.

Bürgermeister Michael Maier überbrachte im Namen der Gemeinde seine Glückwünsche an die erfolgreichen Schulabgänger und wünschte ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Er unterstrich, dass das Schuljahr durch die Corona-Pandemie stark gekennzeichnet war und würdigte daher umso mehr die erbrachten Leistungen. Er hoffe, dass das nächste Schuljahr unter besseren Bedingungen starten könne, sagte Maier. Technisch sei die Realschule dafür inzwischen bestens aufgestellt.

Petra Haas richtete in ihrer Funktion als Elternbeiratsvorsitzende ebenfalls Worte an die Schulgemeinschaft und ihre Gäste. Es beginne für die Jugendlichen ein neuer Lebensabschnitt, den es nun zu entdecken und gestalten gelte, sagte Haas. Dieser neue Abschnitt ähnele einem großen Schwimmbecken, in das man mutig hineinspringen müsse: anfangs nicht zu ahnen, wie weit und tief der Weg sei, unterwegs auch auf andere Mitschwimmer zu treffen und sich nicht zu scheuen, in neuen Gewässern nach Hilfe zu fragen. Zudem blieben die Eltern den Absolventen auch bei diesem abenteuerlichen Weg eine verlässliche Stütze.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler der drei Abschlussklassen an alle Eltern Rosen verteilt hatten, ließen es sich auch die Klassenlehrerinnen Karina Bodenmüller (10a), Hans-Jürgen Eisele (10b) und Selim Uzunpolat (9a) nicht nehmen, die vergangenen Jahre mit humorvollen Anekdoten Revue passieren zu lassen und damit an die gemeinsam verbrachte Zeit zu erinnern.

Nach der Zeugnisausgabe honorierten die Bildungspartner der Realschule, die Volksbank Winterlingen und die Firma August Beck, die besten Prüfungsleistungen. Michael Maier, Bürgermeister Markus Zeiser aus Straßberg sowie der stellvertretende Bürgermeister von Bitz, Wolfgang Ziemen, übergaben Geschenke an die jeweils ortsbesten Schüler.

Ein „Cup-Song“ der Zehntklässler rundete, wie auch zu Beginn der Gesang der Sängerinnen Saskia Balcarek, Celine Kolund, Madita Nölke und Tina Bogenschütz (10a/b), den feierlichen Abend gelungen ab, wonach es anschließend ins Freie ging, um Luftballons mit selbst aufgeschriebenen Wünschen für die Zukunft feierlich in den Himmel aufsteigen zu lassen.

Belobigungen erhielten Tim Bosch und Desiree Konzelmann (Klasse 9a), Tina Bogenschütz, Esma Bostan und Ilayda Can (10a) sowie Lukas Teichmann und Saskia Balcarek (10b). Preise gingen an Erdem Zorlu (9a), Laurin-Louis Willems, Alina Arnold, Chiara-Lee Hailfinger und Madita Nölke (10a) sowie Lilly Pfeffer (10 b).