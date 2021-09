Winterlinger Oldtimer-Fan bringt alte Corvette wieder auf Vordermann

Erst vor wenigen Tagen ist der Winterlinger Eugen Maier von einer Oldtimer-Rallye zurückgekommen. Seitdem werkelt er fast täglich an seinen betagten Fahrzeugen. Die Rallye, an der er zusammen mit einem befreundeten Beifahrer in einem 21 Jahre alten BMW 525 Touring teilnahm, führte in zehn Tagen von München über Österreich, Italien und Frankreich bis in die Pyrenäen und weiter über teilweise abenteuerliche Wege durch Andorra bis zur Südküste Spaniens in die Hafenstadt Almeria.

Bis sie wohlbehalten von dort wieder in Winterlingen eingetroffen seien, hätten sie eine Strecke von gut 6500 Kilometern zurückgelegt, erzählt Eugen Maier und zeigt sein Fotobuch von der Tour. „Ich bin halt ein Auto-Verrückter“, sagt Maier lachend und zeigt auf seine Chevrolet Corvette, die als Sondermodell zum 25-jährigen Jubiläum dieses Typs 1978 bei General Motors im amerikanischen Detroit gefertigt wurde.

Dieser Oldtimer hat einen weiten Weg hinter sich und kam vor fünf Jahren über einen holländischen Bekannten per Schiff aus Kalifornien nach Rotterdam. Von dort holte Eugen Maier den legendären Sportwagen auf seinem Anhänger auf die Alb nach Winterlingen. Gut zwei Jahre hat er an dem futuristisch anmutenden Zweisitzer in der Werkstatt neben seinem Wohnhaus oder wie jetzt im Sommer auf einer erhöhten Rampe in der Hofeinfahrt geschraubt.

Die Restaurierung des 180 PS starken US-Boliden mit seinem V8-Zylinder-Motor und einem Hubraum von 5700 Kubikmetern sei so gut wie abgeschlossen, sagt Maier und wischt dabei mit einem Tuch den Staub von der Windschutzscheibe am Ende der langen Motorhaube mit den darin integrierten ausfahrbaren Scheinwerfern. Auf einen Kofferraum wurde bei der Corvette verzichtet, stattdessen ist im Heckraum des sportlichen Flitzers ein großer Benzintank eingebaut.

Das schnittige Gefährt in Orginallackierung ist inzwischen wieder fahrbereit. Es müssen nur noch die Sitze, die bereits in der Werkstatt stehen, eingebaut werden. Man spürt, dass der eingefleischte Motorenschrauber es kaum erwarten kann, bis er endlich die erste Ausfahrt machen und dabei vielleicht sogar zu einem Oldtimertreffen fahren kann.

„Wenn das Wetter passt, kann man die beiden Dachhälften mit wenigen Handgriffen abnehmen“, sagt Maier und so möchte er demnächst die frische Albluft wie in einem Cabriolet in vollen Zügen genießen. Dem gelernten Maschinenbau- und Elektromechaniker haben es die alten US-Klassiker schon lange angetan: Einen Ford Pickup, Modell F1 von 1949, und einen Jeepster mit Baujahr 1979 hat er bereits auf Vordermann gebracht.

Wer die Arbeitsstunden zähle oder den Ölgeruch nicht möge, solle besser die Finger davon lassen, mahnt der Autobastler. Voraussetzung für dieses Geschäft seien neben dem notwendigen technischen Verständnis vor allem Leidenschaft und Enthusiasmus für die alte Technik.