Winterlinger Ehepaar feiert Gnadenhochzeit

Die Liebe zwischen Herta und Ewald Maier ist beim Tanz im Gasthaus Sonne in Straßberg erwacht. Das Tanzen ist auch nach ihrer Hochzeit in den nunmehr 70 Jahren ihrer Ehe die große Leidenschaft des Paares geblieben.

Bei jedem Jahrgängerausflug seien es fast immer sie gewesen, die den Tanzreigen eröffnet hätten, lacht die 93-jährige Herta, weil sich sonst ja keiner getraut habe anzufangen.

Die Jugend von Herta Schulz, wie sie mit Mädchennamen hieß, war alles andere als unbeschwert. Aufgewachsen in Groß Klitten, einem Dorf nahe Königsberg in Ostpreußen, mussten sie und ihre sieben Geschwister mit den Eltern und dem Großvater die Heimat im Januar 1945 auf einem Pferdewagen verlassen. Über die Ostsee gelang die gefährliche Flucht zunächst nach Dänemark. Nach mehreren Lageraufenthalten gelangten sie über Umwege schließlich am 20. April 1947, dem Geburtstag ihres Mannes Ewald, nach Winterlingen. 1949 feierten die beiden beim Tanz ihre Verlobung und im darauffolgenden Jahr gaben sie sich am 19. August 1950 in der evangelischen Pfarrkirche in Winterlingen das Jawort.

Arbeit fand Herta als Näherin in der nach dem Krieg aufblühenden Winterlinger Textilindustrie. Ewald ist ein Jahr jünger als Herta und ein Winterlinger-Urgestein. Bis zum heutigen Tag wohnt er mit seiner Frau im Haus seiner Eltern. Er erlernte bei der örtlichen Firma August Beck den Beruf des Mechanikers und verbrachte dort den weitaus längsten Teil seines beruflichen Lebens.

Dank seines technischen Geschicks kann er viele Dinge in und um das Haus selbst erledigen. Das Jubelpaar ist nach all den Jahren glücklich darüber, dass sie sich bis heute ihre Eigenständigkeit bewahren konnten und ihren Haushalt fast ohne fremde Hilfe bewältigen. Sohn Günther kommt oft vorbei und mittlerweile auch zwei Enkel sowie die beiden Urenkel.

Herta und Ewald sind beide gesprächsfreudige Frohnaturen und der Humor, so versichern sie übereinstimmend, sei ein wesentlicher Baustein für eine lange, glückliche Beziehung. In ihr Herz geschlossen, haben sie bei ihren Busreisen ganz besonders das Zillertal in Tirol, wo sie nach der Goldenen Hochzeit vor mittlerweile 20 Jahren die 1950 ausgefallene Hochzeitsreise nachgeholt hätten.

Wegen der Corona-Pandemie will das Ehepaar Maier zum Schutz ihrer Gesundheit auf ein Fest an ihrer Gnadenhochzeit verzichten. Beide sind jedoch zuversichtlich, dass die angedachte Familienfeier in bescheidenem Rahmen bald nachgeholt werden kann.