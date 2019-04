Winterlinger Bank legt letzten Jahresabschluss vor

Nach 134 Jahren hat die Winterlinger Bank bei der Hauptversammlung mit dem Geschäftsjahr 2018 den letzten Jahresabschlussbericht als eigenständige Bank offengelegt. Durch die Fusion mit der Volksbank Heuberg aus Meßstetten, beschlossen durch ein Votum der Mitgliederversammlung im November 2018, heißt die Genossenschaftsbank künftig „VR Heuberg -Winterlingen“.

Vor vollem Haus in der Winterlinger Festhalle gaben die Vorstände Willy Braun und Cornelia Rosenau Einblick in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Bilanzzahlen und informierten über wichtige Vertriebsthemen der Bank. Dabei ergab sich in der Zusammenfassung, dass 2018 für die Winterlinger Bank ein gutes Jahr gewesen sei. „Es konnten wiederum eine sehr gute Förderbilanz für alle – die Mitglieder, die Kunden, die Mitarbeiter und für die Gemeinden Winterlingen und Stetten am kalten Markt – erwirtschaftet werden“, so Willy Braun in seinem Fazit. Zwar seien die Rahmenbedingungen von der konjunkturellen Seite her nicht mehr ganz so rosig, „aber grundsätzlich positiv“.

Gegenwind sei aber weiter von der Seite des Zinsniveaus und der Regulatorik her zu spüren. Rund 264 000 Euro betrug der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018. Deshalb hat der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Mitgliedern eine Dividende in Höhe von 3,75 Prozent auszuzahlen, wofür rund 135 000 Euro benötigt werden. Geplant ist, diese am 30. April auszuzahlen. Braun machte deutlich, dass Vorstand und Aufsichtsrat zu dem Entschluss gekommen sind, „trotz des historisch niedrigen Zinsniveaus“ diese hohe Dividende zu genehmigen, da die Überzeugung vorherrsche, dass dies „ein Zeichen einer langfristigen stabilen Geschäftspolitik und der Dividendenkontinuität ist“.

Weitere 120 000 Euro aus dem Bilanzgewinn sollen in die Rücklagen eingestellt werden. Die Bilanzsumme sei im Jahr 2018 „erneut um vier Prozent gestiegen und beträgt nun 192 Millionen Euro“. Die gute Entwicklung der Vorjahre habe sich weiter fortgesetzt, so Braun weiter. So wachse das betreute Kundenvolumen seit Jahren kontinuierlich und hat in 2018 um 10,2 Millionen Euro zugelegt, getragen von stabilen Kreditneugeschäften mit gewerblichen und privaten Kunden.

Der wiedergewählte Aufsichtsratsvorsitzende Ludwig Maag bestätigte den Vorständen „nach umfassenden Kontrollen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung“, was auch durch den Prüfbericht des Genossenschaftsverbands in der Person des Wirtschaftsprüfers Mark Götz uneingeschränkt unterstrichen worden ist. Die Versammlung stimmte dem Prüfbericht ohne Gegenstimmen zu, ebenso dem Beschluss über den Jahresbericht und die Verwendung des Bilanzgewinns.

Aufsichtsrat habe durch Fusion mehr Arbeit

Willy Braun übernahm die anstehenden Aufsichtsratswahlen, bei der Ludwig Maag und Karl Späh turnusgemäß aus dem Rat ausgeschieden sind. Da sie jedoch satzungsgemäß wiedergewählt werden können, sind beide mit breiter Zustimmung wieder in ihr Amt eingesetzt worden. Eine weitere Beschlussfassung betraf die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsräte.

Hier schlug Vorstandsvorsitzender Willy Braun zwei Promille der bankeigenen Mittel vor, wobei diese Summe nicht jedem einzelnen, sondern allen Räten insgesamt zustehen soll.

Anlass der Anpassung ist die Verschmelzung beider Banken mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Fusionseintragung. Der Vorstandsvorsitzende begründete die Anpassung mit der Mehrarbeit, die mit dem Bankenzusammenschluss auf den Aufsichtsrat zukommt.