Winterlingen tritt „Komm.Pakt.Net“ unverbindlich bei

In der Mai-Sitzung des Gemeinderates konnten sich die Ratsmitglieder trotz langer Debatte nicht für den Beitritt zum Verbund „Komm.Pakt.Net“ entscheiden, um den Kreis beim Breitbandausbau des Internets zukunftsfähig aufzustellen. Der Tagesordnungspunkt „Breitbandausbau“ wurde abgesetzt. Nun befassten sich die Bürgervertreter erneut mit der Frage, wie die Gemeinde in Zukunft sicherstellen kann, dass die Winterlinger Zugang zu schnellem Internet haben. Am Ende entschieden sie für den Beitritt – aber ohne die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Da Netzbetreiber rentable, dichter besiedelte Gebiete bei der Glasfaseranbindung bevorzugen, sieht der Zollernalbkreis Handlungsbedarf. Die Städte und Gemeinden sollen Verteiler und Datenleitungen selbst bauen, wo Unternehmen dies aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus nicht tun. „Komm.Pakt.Net“ soll dafür sorgen, dass anschließend Netzbetreiber gefunden werden, um die von den Kommunen erstellten Netze zu versorgen – ähnlich wie beim Strom. Die Infrastruktur gehört der jeweiligen Gemeinde, wird aber von „Komm.Pakt.Net“ verwaltet. Der Verbund sucht für alle Mitglieder gemeinsam einen Netzbetreiber, tritt also als ein großer Abnehmer auf und ist damit interessanter als kleine Gemeinden in Einzelregie. Darüber hinaus soll durch den Zusammenschluss auf lange Sicht ein flächendeckendes Netz im Zollernalbkreis entstehen.

Bevor die Räte diskutierten, stellte Manuel Hummel von GeoData den derzeitigen Planungsstand für Winterlingen dar. Die Gemeinde verlegt Glasfaserleerrohre bei anstehenden Arbeiten an Wasserhausanschlüssen – ebenfalls bei Straßenbauarbeiten. Der Ausbau würde rund 21 Millionen Euro kosten, wenn Winterlingen sich dazu entschließen würde, alle Maßnahmen sofort durchzuführen und alle Häuser anzubinden. Rund 10 Millionen könnten über Fördermittel gedeckt werden. Zwischen 2030 und 2035 könnte es so weit sein, dass jeder Haushalt im Landkreis über einen Glasfaseranschluss verfügt, so Jens Schilling, Vorstand von Komm.Pakt.Net. Nimmt Winterlingen die Gelegenheit wahr, bis Jahresende einen Förderantrag zu stellen, kann die Gemeinde darauf zurückgreifen. Danach muss sie eine neue Markterkundung erstellen lassen.

Diskussion im Gemeinderat

Dietmar Abt erklärte, er halte das Ergebnis der Markterkundung für nicht aussagekräftig. Viele Gebiete seien auf dem Kartenmaterial als besser versorgt dargestellt, als es den Tatsachen entspreche. Roland Heck erklärte, er fühle sich hier von der Bundespolitik unter Druck gesetzt. Diese hätte die Verantwortung, das Bundesgebiet mit Datenleitungen zu versorgen. Es könnte sich in 25 Jahren als gravierender, teurer Fehler erweisen.

Auch Emil Oswald empörte sich darüber, dass 10 Millionen oder mehr für eine kleine Gemeinde kaum zu stemmen seien. Die anwesenden Fachleute betonten daraufhin erneut, dass der Beitritt zu „Komm. Pakt.Net“ für Winterlingen keine unüberschaubaren Konsequenzen hat. Fallen beispielsweise Fördermittel weg oder werden Gebiete zwischenzeitlich von einem gewerblichen Anbieter erschlossen, muss die Gemeinde das Netz nicht ausbauen. Punkt eins der Beschlussvorlage lautete: „Der Gemeinderat stimmt den geplanten Maßnahmen zu. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden zur Verfügung gestellt.“ Dieser wurde ersatzlos gestrichen. Den drei verbleibenden Punkten, unter anderem dem Beititt zum „Komm.Pakt. Net“, stimmten die Räte einstimmig zu. Winterlingen schließt sich damit als dreiundzwanzigste von 24 Gemeinden im Kreis „Komm.Pakt.Net“ an. Faktisch bedeutet das jedoch nicht, dass über die bisher schon praktizierten Mitverlegungsmaßnahmen hinaus Anstrengungen unternommen werden, um den Breitbandausbau voranzutreiben. Dafür wären weitere einzelne Beschlüsse für konkrete Baumaßnahmen notwendig.