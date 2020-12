Winterlingen plant mit Investitionen von rund 4,4 Millionen Euro

Einen umfangreichen Haushaltsplanentwurf, erstellt von Kämmerer Bodo Erhath, hat Winterlingens Bürgermeister Michael Maier in der letzten Sitzung des Jahres seinem Gemeinderat vorgelegt. Aufgrund der sich abzeichnenden Steuereinbrüche im Gefolge der Pandemie sieht sich der Rathauschef außerstande „trotz umsichtiger Planung einen Haushalt 2021 mit positivem Gesamtergebnis vorzulegen“. Trotz hoher Investitionen in Höhe von rund 4,4 Millionen in begonnene und im kommenden Jahr weitergeführte Tätigkeiten sowie neuer geplanter Maßnahmen will die Gemeinde ohne neue Kredite auskommen, weil die Rücklagen dies noch hergeben.

So stehen auf der Agenda der rund 6320 Einwohner zählenden Gemeinde beispielsweise die Erweiterung des Baugebiets Riedern mit rund 1,3 Millionen Euro, 50 000 Euro sollen in den Erwerb neuen Baulands „Hägnau“ fließen und beim Straßenbau samt Beleuchtungserneuerung sollen rund 171 000 Euro vergraben werden. Maier stellte anhand der stetig sinkenden Einwohnerzahlen und der hohen Nachfrage nach Bauplätzen ein unlösbar erscheinendes Dilemma fest. Trotz steigender Geburtenzahlen gibt es seit über 15 Jahren mehr Todesfälle als Geburten: Der Einwohnerverlust beziffert sich in den vergangenen zehn Jahren auf über 400.

Dennoch steige die Anzahl der Bauwilligen, denn, so der Bürgermeister, hat sich Anspruch und Art des Wohnens sowie die Anzahl der Familienmitglieder im Gegensatz zu früheren Jahren stetig geändert. „In Winterlingen gibt es derzeit keine einzige freie Wohnung“, sagte Maier, aber auch Singles und Alleinerziehende wollen anständig wohnen. Die Ausweisung neuer Baugebiete, beziehungsweise deren Ausweitung, sei dieser Nachfrage geschuldet. Dabei gibt es im innerörtlichen Bereich sage und schreibe rund 200 erschlossene Bauplätze, die aber alle in privater Hand sind. „Könnten wir die alle erwerben, wären wir in einer glücklichen Lage“, so der Schultes.

Eine Grundsteuer C, seit vielen Jahren immer wieder bei den Kommunen im Gespräch, die solche Grundstücke kräftig besteuern würde, würden den einen oder anderen Besitzer vielleicht zu einem Verkauf bewegen, mutmaßte Maier. Aus wahltaktischen Gründen hat aber bisher jeder Verantwortliche die Finger davon gelassen. „Es ist den Besitzern nicht zu verübeln, wenn sie ihre Grundstücke nicht hergeben wollen, solange sie das Geld nicht brauchen“, sagte der Bürgermeister. Denn angesichts der Zinslage bringe den Eigentümern der Verkauf eines Grundstücks keinerlei Vorteile.

Mit den geplanten Investitionen schultert die Gemeinde rund 4,4 Millionen Euro. Darunter sind neben der Baulanderschließung die Sanierung des Schulhofs und des Hausmeisterhauses der Realschule. Auch das Flachdach der Grundschule Winterlingen ist sanierungsbedürftig, ebenso ist die Sanierung des Hallenbades noch nicht abgeschlossen. Für 2021 ist geplant, die Lüftung zu erneuern sowie die Brandschutzklappen. Kostenpunkt sind 150 000 Euro.

Auch die Abwasserzweckverbände, in denen die Gemeinde notgedrungen Mitglied ist, fordern ihren Tribut. Die Modernisierung des Betriebsgebäudes und die Elektrotechnik Abwasserfiltration beim Zweckverband Schmeiental verlangen je eine Investitionssumme von rund 380 000 Euro. Beim Zweckverband Scher-Lauchert wird der Kostenanteil für die Gemeinde Winterlingen mit rund 320 000 Euro veranschlagt. Weitere Investitionen in Höhe von 55 000 Euro sind für Präsentationstechnik im Gemeinderat, elektronische Postverteilung und Konferenzsets für die Räte sowie für die neue Internetseite eingeplant. 30 000 Euro werden in den Bauhof fließen sowie 57 500 Euro für die Beschaffung von Digitalfunk, neue Einsatzkleidung und die Umrüstung des Funktisches für die Feuerwehr. Ein dicker Brocken von über einer halben Million steht für den Breitbandausbau bereit, wobei Maier mehrfach betonte, dass dies eigentlich keine Aufgabe der Gemeinde sei, er hoffe, dass sich Land und Bund endlich des Themas annehmen. Zu warten, bis der Digitalpakt greift, will er aber auch nicht, „also gehen wir wieder in Vorleistung“. An erster Stelle der Digitalisierung stünden auf jeden Fall die Schulen.