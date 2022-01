Winterlingen investiert Millionen in Schulen, Bauland und Infrastruktur

Mit einem Rekordinvestitionsvolumen im Finanzhaushalt von rund 8,3 Millionen Euro startet die Gemeinde Winterlingen ins Haushaltsjahr 2022.

Der Haushalt 2022 sieht trotz enormer Investitionen, die vor allem bei den Baumaßnahmen angesiedelt sind, keine Kreditaufnahme vor. Ein äußerst positives Signal, das Bürgermeister Michael Maier noch im alten Jahr an das Gremium und die Bevölkerung senden konnte.

Die Digitalisierung und der Breitbandausbau stehen finanziell bei den Projekten ganz oben. Für die Glasfaseranbindung der Realschule Winterlingen, der Grundschule Harthausen und des Gewerbegebiets „Hungerberg“ in Benzingen werden drei Millionen Euro eingeplant. Die Erschließung des Industriegebiets „Weinstetter Straße“ schlägt mit 574 000 Euro zu Buche, die des Baulands „Hägnau“ mit 742 000 Euro und für die Erschließung „Riedern“ sind 965 000 Euro eingeplant. Der Ausbau der Haupt- und Juhestraße in Harthausen kostet 300 000 Euro.

Die Sanierung der Mehrzweckhalle Benzingen ist mit 224 000 Euro veranschlagt, für die Mehrzweckhalle Harthausen sind es 240 000 Euro. Die 14-Nothelfer-Kapelle bedarf einer Sanierung für 202 000 Euro. Ins Hallenbad werden 94 000 Euro investiert, ins Freibad 38 000 Euro.

Auch die Schulen lässt sich die Kommune einiges kosten. So fallen für die Realschule 210 000 Euro an Investitionen ins Raumkonzept an. Es müssen Beschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr getätigt werden, in der Begegnungsstätte soll ein Eventraum entstehen, Friedhofsarbeiten stehen an und Bushaltestellen müssen barrierefrei umgebaut werden. Dabei halten sich die einzelnen Investitionen im niedrigen fünfstelligen Rahmen. Dafür verschlingt der Bereich Abwasser 682 000 Euro, vor allem bei der Kanalsanierung.

Da sind die Zahlen für den Grunderwerb mit rund 300 000 Euro eher noch ein Schnäppchen. Hinzu kommen diverse Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen und Gebäude.

Es wird also im nächsten Jahr in Winterlingen viel Geld bewegt werden und es wird sich einiges tun – zum Wohle der Einwohner der Kommune. Der Schuldenstand ist mit knapp einer Million Euro so niedrig wie nie zuvor – und soll laut Bürgermeister weiter abgebaut werden. Zumal er im Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 240 000 Euro rechnet.