Wieder Einbruch in der Hölzlestraße

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in der Hölzlestraße in Engstlatt ihr Unwesen getrieben und dabei hohen Sachschaden angerichtet. Zwischen 19.30 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten laut Polizei gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer dortigen Firma. Im Inneren des Gebäudes machten sie sich an einem Zigarettenautomaten sowie einem Tresor zu schaffen. Umfang und Wert des Diebesgutes stehen derzeit noch nicht fest. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ein Zusammenhang zu einem Einbruchsversuch in eine weitere Firma in der Hölzlestraße. Unbekannte hatten dort zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, eine Fensterscheibe beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet.